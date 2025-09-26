Democrazia partecipata, completato progetto per piazza San Giacomo

Novità per piazza San Giacomo

Gela. Dopo tre anni di attesa, piazza San Giacomo torna a mostrarsi con una veste rinnovata. Il progetto di riqualificazione, frutto del bando di democrazia partecipata del 2022, è finalmente realtà: circa 60mila euro di fondi hanno permesso di installare nuove sedute, dissuasori e faretti, restituendo centralità e decoro a uno dei luoghi simbolo della città. Gli interventi non si limitano alla piazza principale: gli arredi sono stati posizionati anche lungo la scalinata monumentale e negli accessi laterali della chiesa, tra le più frequentate del centro storico. Il progetto porta la firma di Massimiliano Giorrannello, allora membro del comitato di quartiere e oggi consigliere comunale. Una proposta pensata per rendere la piazza più vivibile, non solo per gli anziani che vi si ritrovano quotidianamente, ma anche per famiglie e bambini che trascorrono qui il tempo libero. Ma la novità non è stata accolta da tutti con il rispetto dovuto: a poche ore dall’installazione, alcuni vasi ornamentali in pietra sono stati già usati come cestini dell’immondizia. Da qui l’appello di Giorrannello ai cittadini: proteggere e valorizzare insieme il bene comune. Il completamento di piazza San Giacomo rappresenta un primo passo. L’assessore Luigi Di Dio rassicura sui tempi per gli altri due progetti previsti dal bando: la Snoezelen Room e il campetto di calcio di via delle Sorbe a Manfria. Con piazza San Giacomo rinnovata, la città riscopre un altro spazio di incontro e socialità.