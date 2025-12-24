Fipe Confcommercio, "regalo di Natale amaro, a breve Ztl su corso Vittorio Emanuele h24"

Le associazioni datoriali poco convinte

Gela. Ancora le scelte dell'amministrazione comunale sulla pianificazione viaria di aree come il centro storico non convincono le associazioni datoriali. "Eppure non era difficile. Sarebbe bastato anticipare l’orario della Ztl del lungomare Federico II alle ore 13, dopo un tavolo di confronto con le associazioni datoriali, invece di intervenire tardivamente creando malumori e tensioni tra i titolari dei pubblici esercizi e i commercianti. Nonostante la lezione del lungomare, la giunta comunale continua a pianificare in totale segretezza quella che potremmo definire “Operazione Valchiria”. Con la delibera dell'11 dicembre, avente ad oggetto “Modifica della regolamentazione della circolazione stradale su corso Vittorio Emanuele-Istituzione di percorsi pedonali e aggiornamento della Ztl”, si decide di fatto il destino di numerose attività commerciali, prevedendo la chiusura di un tratto di corso Vittorio Emanuele con Ztl H24. E viene spontaneo chiedersi: a cosa serve una Ztl nel periodo invernale, attiva fino alle ore 2 nei giorni feriali? Non entro nel merito se la decisione sia giusta o sbagliata. Le associazioni datoriali, come sempre, si dichiarano favorevoli all’istituzione dell’isola pedonale nel centro storico. Tuttavia, prima di avviare qualsiasi sperimentazione, è indispensabile pensare ai servizi: maggiori spazi per i parcheggi, aree dedicate al carico e scarico merci, navette, arredo urbano, illuminazione adeguata, vie di fuga alternative, comunicazione preventiva e tutto ciò che serve per evitare improvvisazione e danni economici. Riteniamo inoltre che questo non sia il periodo dell’anno più adatto per una sperimentazione di tale portata: piogge e maltempo rischiano di isolare ulteriormente il centro storico cittadino", dice Paolo Armando Grimaldi di Fipe Confcommercio. "Sarebbe bastato un tavolo di confronto e concertazione per valutare soluzioni diverse e condivise. Invece, i commercianti di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Marconi e via Bresmes, si ritroveranno presto a ricevere un “regalo di Natale", con sorpresa", conclude.