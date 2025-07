Museo del mare, allestimento in salita: i fondi a disposizione non bastano

Per evitare lo stallo, l’amministrazione comunale lancia un nuovo appello ai deputati del territorio

Gela. Mentre per il Museo Archeologico si comincia a parlare di un’apertura tra luglio e agosto, il nuovo Museo della Nave di Bosco Littorio rischia un rinvio che nessuno si aspettava. I lavori di allestimento della mostra permanente del relitto — il cuore dell’esposizione — sarebbero dovuti concludersi entro novembre. Ma oggi, quei tempi appaiono tutt’altro che certi.

La causa? I fondi, ancora una volta. I 480mila euro stanziati in finanziaria all’ARS, grazie agli emendamenti dei deputati locali, hanno coperto solo una parte delle spese: servivano per riparare i danni all’impianto elettrico, provocati dal furto di rame, e completare l’involucro strutturale del museo. Ma la coperta è corta.

Sempre più voci, all’interno e fuori dal palazzo municipale, raccontano che le risorse non bastano né per concludere tutte le opere né — soprattutto — per garantire la gestione ordinaria del sito una volta aperto. E senza certezze sulla sostenibilità futura, i lavori rischiano uno stop.

Una vicenda valutata a Palazzo di Città dall'assessore al ramo Romina Morselli.

Un’occasione di rilancio culturale e turistico per Gela che continua a sfuggire. Un museo atteso da anni, che potrebbe trasformarsi in una nuova risorsa per il territorio, ma che rischia di restare bloccato in una fase di attesa indefinita.

Per evitare lo stallo, l’amministrazione comunale lancia un nuovo appello ai deputati del territorio: serve un ulteriore sforzo, già nella prossima manovrina di luglio. Solo così si potrà scongiurare l’ennesimo rinvio e restituire alla città un progetto che promette di essere molto più di un semplice museo.