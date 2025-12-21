La storia di Luigino stasera a Report: verità, giustizia e una ferita ancora aperta

La vicenda del piccolo Luigino, morto dopo un intervento chirurgico, approda stasera a Report tra condanne, dolore e ricerca di giustizia.

Gela. La storia di Luigino Messina, il neonato che perse la vita dopo un intervento chirurgico, approda questa sera su Report, in onda alle 20.30 su Rai 3. A distanza di nove anni dai fatti, il programma di inchiesta accende nuovamente i riflettori su una vicenda che ha segnato profondamente una famiglia gelese e sollevato interrogativi sulla responsabilità medica.

Luigi Messina morì pochi giorni dopo la nascita, in seguito a un intervento eseguito all’ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante le procedure per correggere la pervietà del dotto arterioso si sarebbe verificato un errore che portò alla chiusura dell’arteria polmonare sinistra. Un secondo intervento, ritenuto però ormai tardivo, non riuscì a salvargli la vita: i danni, come spiegato dal pubblico ministero, erano irreversibili.

La morte di Luigino ha inciso per sempre sulle vite dei genitori, Giuseppe Messina e Norina Pirrera, che attraverso l’associazione “Aria Nuova” hanno continuato a denunciare e a chiedere verità e giustizia. Stasera, a Report, il loro racconto in prima persona.