Cinghiale nel quartiere Cantina Sociale, scatta l’allerta: “State lontani, è un animale selvatico”

L’animale si è rifugiato in un’aiuola vicino a Piazza Russello. In campo volontari, coadiutori e forze dell’ordine.

Gela. Un cinghiale di grosse dimensioni si aggira da ieri sera nel quartiere Cantina Sociale, creando apprensione tra i residenti. L’animale è stato avvistato più volte mentre si muoveva tra le strade della zona e, nelle prime ore di questa mattina, è stato individuato nei pressi di Piazza Russello, dove ha trovato rifugio all’interno di un’aiuola.

L’area è stata subito attenzionata per evitare situazioni di pericolo, sia per i cittadini sia per l’animale stesso, apparso inizialmente tranquillo ma disorientato dall’ambiente urbano.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’associazione Vita Randagia Onlus insieme ai coadiutori del Libero Consorzio, impegnati nelle attività di contenimento della peste suina sul territorio.

«Proveremo ad allontanarlo dal centro abitato per ridurre i rischi – spiega Salvo Scerra, coauditore del Libero Consorzio – e continueremo a monitorare costantemente la situazione fino alla conclusione dell’intervento».

Le operazioni sono ora subordinate all’autorizzazione dell’Asp, necessaria per procedere alla cattura del cinghiale e alla sua eventuale reimmissione in un habitat idoneo, lontano dal centro abitato.

«Al momento il cinghiale sembra tranquillo – spiega Giulia Cassaro, volontaria di Vita Randagia Onlus – ma invitiamo tutti i cittadini a stare alla larga dalla zona. Parliamo di un animale selvatico che potrebbe sentirsi minacciato e reagire improvvisamente, arrivando anche ad attaccare l’uomo».

Nel corso della mattinata è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri, che ha tentato di stanare l’animale e di spingerlo lontano dall’area urbana, senza creare disagi alla circolazione o ai residenti.

Le autorità rinnovano l’appello alla prudenza: evitare avvicinamenti, non cercare di fotografare o inseguire l’animale e segnalare eventuali spostamenti alle forze dell’ordine. La situazione resta sotto controllo in attesa delle decisioni dell’Asp.