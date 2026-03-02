E’ morto a 87 anni il boss di mafia Nitto Santapaola, era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera

È morto questo pomeriggio a Milano Nitto Santapaola, boss catanese di Cosa nostra

MILANO (ITALPRESS) – È morto questo pomeriggio a Milano Nitto Santapaola, boss catanese di Cosa nostra. Aveva 87 anni, era stato condannato all’ergastolo ed era detenuto in regione di 41 bis nella casa penitenziaria di Opera. A quanto si apprende, si sarebbe spento nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano.

