E’ morto a 87 anni il boss di mafia Nitto Santapaola, era detenuto al 41 bis nel carcere di Opera

È morto questo pomeriggio a Milano Nitto Santapaola, boss catanese di Cosa nostra

A cura di Redazione Redazione
02 marzo 2026 20:31
Sicilia
Italpress
Regione
MILANO (ITALPRESS) – È morto questo pomeriggio a Milano Nitto Santapaola, boss catanese di Cosa nostra. Aveva 87 anni, era stato condannato all’ergastolo ed era detenuto in regione di 41 bis nella casa penitenziaria di Opera. A quanto si apprende, si sarebbe spento nel reparto carcerario dell’ospedale San Paolo di Milano.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

