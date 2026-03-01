Schianto mortale, gravemente feriti anche coniugi gelesi: incarico a perito

L'ipotesi di accusa è omicidio stradale plurimo a carico di un autotrasportatore

Caltagirone. Sarà un ingegnere a occuparsi delle verifiche tecniche e della ricostruzione della dinamica dell'incidente strdale che lo scorso anno costo' la vita, su un tratto della Caltagirone-Gela, lungo la 117 bis, a padre e figlia, il settantenne Giuseppe Ruscica e la trentenne Martina Ruscica. Una terza occupante della vettura rimase ferita. Gravemente feriti anche due gelesi, una coppia di coniugi che transitava su quel tratto a bordo di un suv. Con loro c'era il piccolo figlio, che riportò ferite superficiali ma un profondo shock per quanto accaduto. L'indagine, condotta dai pm della procura di Caltagirone, si concentra su un autotrasportatore che conduceva il tir che avrebbe impattato con l'auto delle due vittime causando tutte le successive conseguenze. L'indagato stava effettuando un trasporto per conto di un'azienda gelese. Il perito dovrà dettagliatamente definire la dinamica e analizzerà tutti i veicoli coinvolti, come disposto dal gip calatino. I coniugi gelesi furono trasferiti d'urgenza per le loro gravi condizioni. Progressivamente, le condizioni sono migliorate anche se ancora oggi risentono di quanto accaduto. L'unico indagato, accusato di omicidio stradale plurimo, è l'autotrasportatore, un sessantaduenne palermitano. Per l'accusa, stando a ciò che hanno riferito alcuni testimoni, avrebbe iniziato sorpassi non consentiti già prima del punto dell'impatto. Non sarebbe riuscito a rientrare sulla propria corsia di pertinenza, determinando il violento scontro con le auto, comprese quelle della famiglia Ruscica e dei coniugi gelesi. L'indagato ha precedenti penali e a inizio del 2025 per lui era diventata irrevocabile una sentenza di condanna per “lesioni personali stradali”, sempre in relazione a infrazioni del codice della strada. La coppia gelese sta seguendo l'evolversi del procedimento penale, assistita dall'avvocato Giuseppe Cascino.