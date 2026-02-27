Il museo dello sbarco al posto dell'ex Conchiglia, giunta vara atto

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali del Comune finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino

Gela. La giunta ha approvato un atto di indirizzo politico-amministrativo finalizzato alla valorizzazione del progetto per la realizzazione di un museo dedicato allo sbarco alleato del 1943 nell’area dell’ex lido La Conchiglia. La proposta è stata avanzata dall’assessore al Turismo Romina Morselli. L'idea progettuale ed il master Plan e' della società Mediatica Italy di Gianni Filippini.

Il provvedimento prende atto della proposta progettuale denominata “Gela-Museo dello Sbarco", che prevede la creazione di uno spazio museale dedicato alla memoria dello sbarco alleato e al ruolo storico della città durante la Seconda guerra mondiale. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività istituzionali del Comune finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e promuovere percorsi di crescita culturale e civile. Il progetto è concepito come un luogo di memoria attiva, non solo espositivo ma anche educativo, capace di favorire la conoscenza critica degli eventi storici e la riflessione sui temi dei conflitti e della pace. Il percorso museale, secondo quanto previsto dal Master Plan, si sviluppa attraverso un approccio narrativo ed emozionale in linea con le più moderne esperienze museografiche.