Rosalba Marchisciana, dirigente del I.C.“Don Bosco” chiamata al Ministero per la gestione del PNRR

Gela. Importante riconoscimento per la comunità scolastica gelese. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Rosalba Marchisciana, da tredici anni alla guida dell’istituto, è stata chiamata a far parte dell’Unità di Missione del Ministero dell’Istruzione e del Merito per la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta di un incarico di grande rilievo a livello nazionale, che la vedrà impegnata nel coordinamento e nella rendicontazione delle azioni dedicate al mondo della scuola italiana nell’ambito dei fondi europei. Un compito strategico, volto a garantire efficacia, trasparenza e qualità nell’attuazione dei progetti destinati all’innovazione e al potenziamento del sistema scolastico.

La nomina rappresenta un riconoscimento concreto della competenza e dell’esperienza maturate negli anni nel settore educativo e gestionale. Alla guida del “Don Bosco” per oltre un decennio, la dirigente si è distinta per l’impegno costante, la capacità organizzativa e l’attenzione ai bisogni degli studenti e delle famiglie.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato – è il frutto del lavoro di squadra costruito negli anni insieme ai docenti, al personale di segreteria e a tutti coloro che hanno condiviso con me il cammino educativo del nostro istituto».

Parole che testimoniano uno stile di leadership fondato sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle professionalità interne alla scuola.

Con la passione che l’ha sempre contraddistinta, la dirigente ha assicurato il massimo impegno nel nuovo percorso ministeriale, esprimendo l’auspicio di poter contribuire in modo significativo al miglioramento del sistema scolastico nazionale. Per Gela e per l’intera comunità del “Don Bosco” si tratta di un motivo di orgoglio: un’esperienza locale che diventa patrimonio nazionale, portando competenze e visione maturate sul territorio al servizio di tutta la scuola italiana..