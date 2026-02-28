Quotidiano di Gela

"Spaccata" in un centro scommesse di via Venezia

Questa mattina, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato

28 febbraio 2026
Gela. Vetri della porta d'ingresso infranti in un centro scommesse di via Venezia, a pochi passi dallo stadio comunale "Presti". Questa mattina, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato per le verifiche di rito. Pare si tratti di una spaccata, probabilmente finalizzata a un furto, all'interno dell'attività. I titolari hanno allertato le forze dell'ordine.

