Trasportava 15 kg di cocaina nascosti nel tir, arrestato sulla Messina-Catania un autotrasportatore 52enne

MESSINA (ITALPRESS) – Trasportava circa 15 chilogrammi di cocaina nascosti nel proprio mezzo pesante: un autotrasportatore di 52 anni, incensurato, è stato arrestato dalla Polizia Stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos. L’uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto calabrese, è stato fermato per un controllo di routine. L’atteggiamento agitato e le incongruenze sulle motivazioni del viaggio hanno indotto gli agenti ad approfondire l’ispezione del veicolo. Nel baule portaoggetti sulla fiancata destra del trattore stradale sono stati trovati 15 panetti di cocaina, oltre a 2.300 euro in contanti. La droga, secondo quanto accertato, avrebbe potuto fruttare oltre 2,5 milioni di euro, per un totale stimato di più di 72 mila dosi. L’uomo è stato arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

