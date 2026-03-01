Attacchi in Medio Oriente, esplosioni a Dubai: negli Emirati ci sono anche gelesi

Sono tanti gli italiani che vivono negli Emirati o che si trovano in quell'area per ragioni lavorative

Gela. La repentina evoluzione degli attacchi scattati dopo quello americano e israeliano all'Iran sta interessando anche gli Emirati Arabi Uniti. Sono tanti gli italiani che vivono negli Emirati o che si trovano in quell'area per ragioni lavorative. A Dubai, che tra ieri e oggi è stata oggetto di azioni militari iraniane, c'è il giovane imprenditore gelese Gabriele Abela, che si trova nel centro emiratino per la sua attività. In queste ore, sui social, attraverso il proprio profilo pubblico Instagram, l'imprenditore gelese sta documentando direttamente da Dubai quanto sta accadendo: le esplosioni che ci sono state in uno degli aeroporti e in zone che distano qualche chilometro dall'area di Business bay. Abela, attraverso i video postati sul profilo Instagram, spiega che al momento la situazione non pare preoccupare anche se c'è una forte allerta. Ieri, le autorità emiratine hanno diffuso comunicazioni attraverso messaggi smartphone, proprio per aggiornare chi vive a Dubai. La situazione attuale rende molto difficili i collegamenti aerei nell'intera area mediorientale.