Inizio estate senza mare per i disabili, mancano ancora le passerelle

Mare ancora off limits per i disabili: le passerelle ci sono, ma non sono state ancora posizionate. Il sindaco: “interventi a breve’’.

Gela. L’estate gelese è iniziata da un pezzo. Le spiagge si riempiono e il mare e caldo e trasparente. Ma non tutti riescono a goderne.C’è una parte della città che il mare lo guarda da lontano, da una finestra, da un marciapiede, da una sedia a rotelle. Sono i cittadini con disabilità, che anche quest’anno si scontrano con un ostacolo che pare insormontabile: la mancanza di passerelle per accedere alla spiaggia.

Una storia che si ripete. Cambiano le stagioni, ma non le difficoltà. A denunciare il disagio è Antonio. Il figlio da diversi anni è costretto su una carrozzina a causa di un ictus. La loro casa a Macchitella è a pochi metri dal mare, ma per il momento la spiaggia, rimane off limits.

“Il mare è a pochi metri da casa, ma per mio figlio è come fosse a chilometri – racconta Antonio - Ogni estate speriamo in un cambiamento, e ogni estate dobbiamo arrenderci. Ci auguriamo che quest’anno qualcosa possa cambiare in meglio”.

Le immagini parlano chiaro. La passerella si interrompe a diverse decine di metri dal mare, nessun corridoio sicuro che porti fino al bagnasciuga. Solo sabbia e ostacoli.

A confermare la situazione è Gaetano, storico attivista per i diritti dei disabili in città.

“Qui le passerelle ci sono si fermano troppo prima, non arrivano mai davvero dove servono – spiega Gaetano – è questo ha il sapore di una beffa. Eppure basterebbe poco per garantire a tutti un diritto che non può essere solo di pochi”.

Su oltre 24 chilometri di litorale, solo 9 accessi sarebbero teoricamente attrezzati per le persone con disabilità. Ma nella pratica, finora, nessuno ha garantito un vero accesso completo.

Eppure, qualcosa si era mosso. La Regione Sicilia, nella scorsa Finanziaria, aveva stanziato 100 mila euro per realizzare finalmente questi percorsi. I fondi ci sono, le passerelle anche. Ma sono ferme nei depositi. Manca una firma dalla Regione per consentire ai mezzi Ghelas di installare le passerelle spiega il sindaco Terenziano DI Stefano.

“Stiamo lavorando per partire già all’inizio della prossima settimana – dice il primo cittadino - Ci sono stati ritardi legati alla mancanza di una firma da parte del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente che deve dare l’autorizzazione all’ingresso dei mezzi. Risolveremo in tempi brevi e inizieremo immediatamente a collocare tutte le passerelle già disponibili”

Intanto, però, il tempo scorre. E ogni giorno senza accessibilità è un diritto negato. Un’estate che per alcuni è ancora in bianco e nero, mentre per tutti gli altri è già a colori. Eppure il mare non è di pochi. Dovrebbe essere di tutti.