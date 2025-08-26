Mancata manutenzione, sterpaglie e strade dissestate: emergenza in via Leoncavallo

Le segnalazioni, dicono i cittadini, sono state più volte inviate agli uffici competenti, ma ad oggi nulla è cambiato

Gela. La scena è quella di una strada che sembra dimenticata da tempo, come purtroppo accade in gran parte delle periferie cittadine. Siamo in via Leoncavallo, arteria fondamentale di collegamento tra i quartieri di Settefarine e Cantina Sociale. Qui, la mancata pulizia e la totale assenza di manutenzione hanno lasciato campo libero alle erbacce, cresciute fino a superare il metro di altezza.

Un vero e proprio muro verde che non solo deturpa il paesaggio urbano, ma costringe i pedoni – spesso anziani diretti al vicino supermercato – a camminare in mezzo alla carreggiata, rischiando ogni giorno di essere travolti dalle auto.

Le segnalazioni, dicono i cittadini, sono state più volte inviate agli uffici competenti, ma ad oggi nulla è cambiato. Anzi, la situazione si è aggravata a causa dell’inciviltà di chi continua a trasformare la via in una discarica a cielo aperto.

A peggiorare ulteriormente il quadro, le condizioni del muretto che delimita la ferrovia: la copertura in cemento è scomparsa e dalle fenditure sporgono pericolosi tondini di ferro arrugginiti. Un ostacolo che incombe sulla carreggiata e che, in caso di caduta o urto, potrebbe avere conseguenze drammatiche per ciclisti e motociclisti.

I residenti chiedono un intervento immediato. E l’urgenza è legata anche al calendario: con l’inizio del nuovo anno scolastico, ogni mattina la via sarà attraversata da decine di studenti diretti agli istituti vicini. Senza marciapiedi percorribili, saranno costretti anche loro a camminare in strada, aumentando il rischio di incidenti.

Un’emergenza che, a detta dei cittadini, non può più attendere.