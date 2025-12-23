Verauto Gela, un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo al territorio

Oggi la politica commerciale si basa sull’acquisizione di grandi flotte a prezzi competitivi, per poi immetterle sul mercato con condizioni vantaggiose per i nostri clienti-

La Verauto Gela desidera rivolgere un sentito augurio di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo a tutta la comunità gelese e al territorio che, in questi anni, ha accompagnato e sostenuto il nostro percorso di crescita.

Verauto nasce nel 2020, nella storica sede di via Butera, con un obiettivo chiaro: costruire un’azienda solida, moderna e orientata al cliente. In questi cinque anni abbiamo vissuto una crescita commerciale importante, frutto di duro lavoro, visione imprenditoriale e investimenti mirati, in particolare nel settore pubblicitario, che ci hanno permesso di ampliare le vendite su scala nazionale.

Il 2025 segna un nuovo capitolo della nostra storia con il trasferimento nella nuova sede sulla Strada Gela–Catania 117, una struttura più ampia e funzionale, pensata per offrire un servizio ancora più efficiente e vicino alle esigenze dei clienti.

Oggi la nostra politica commerciale si basa sull’acquisizione di grandi flotte a prezzi competitivi, per poi immetterle sul mercato con condizioni vantaggiose per i nostri clienti. Una strategia che, negli ultimi mesi, ci ha permesso di raggiungere traguardi significativi, con volumi di vendita importanti e risultati concreti.

Il nostro motto resta invariato: non vendere semplicemente un’auto, ma curare il cliente nel tempo, accompagnandolo in ogni esigenza prima e dopo l’acquisto. È questa filosofia che ci guida ogni giorno nella costruzione del nostro brand.

Un ringraziamento speciale va ai cittadini gelesi, che negli ultimi anni hanno scelto Verauto con fiducia. A loro va la nostra gratitudine più sincera.

Con l’auspicio di continuare a crescere insieme, Verauto Gela augura a tutta la città un sereno Natale e un prospero Anno Nuovo.

(PUBBLIREDAZIONALE)