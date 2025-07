Emergenza idrica, a Gela arriva un'autobotte da 14 mila litri

A Gela è arrivata una delle autobotti previste dal programma di potenziamento dei mezzi regionali. Sarà gestito dai volontari della Trinacria Emergency.

Gela. Appena un anno fa l’acqua scarseggiava ovunque e la Sicilia si trovava stretta nella morsa di una delle peggiori emergenze idriche degli ultimi decenni. Oggi la Regione corre ai ripari, giocando d’anticipo: con un piano straordinario di potenziamento dei mezzi, la Protezione Civile ha distribuito 19 nuove autobotti in tutta l’isola. Sette da 14 mila litri e dodici da poco più di 4 mila.

Una di queste è arrivata anche a Gela, dove ieri si è tenuta la consegna ufficiale del nuovo mezzo: un’autobotte Mercedes da 14 mila litri, che sarà utilizzata per fronteggiare eventuali crisi idriche sul territorio.

Il mezzo è estremamente versatile: il serbatoio può essere sganciato, rendendolo adatto anche al trasporto di beni di prima necessità, tende e attrezzature di soccorso in situazioni di emergenza straordinaria.

A riceverlo il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, soddisfatto per un altro importante tassello nella rete di protezione del territorio.

Il nuovo mezzo sarà gestito dai volontari dell’associazione Trinacria Emergency, in prima linea in casi di necessità, e potrà essere utilizzato anche in supporto ai comuni vicini.

Prevenzione, pianificazione e solidarietà tra territori: la sfida dell’acqua in Sicilia si gioca anche così, attraverso un piano che guarda al futuro con attenzione. E che punta a non farsi trovare impreparati alle prossime sfide climatiche.