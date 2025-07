Impianti sportivi, non solo i lavori al "Presti": tra le priorità la nuova pista di atletica e ulteriori obiettivi

Il piano dell’amministrazione punta dunque a un’offerta sportiva più ampia e moderna, con l’obiettivo di restituire alla comunità strutture funzionali e inclusive

Gela. Prosegue il piano di interventi del Comune sull’impiantistica sportiva, seguito passo dopo passo dall'assessore al ramo Peppe Di Cristina. Presentata negli scorsi giorni la riqualificazione dello stadio “Presti”, con il progetto per i lavori di sistemazione della copertura della tribuna e degli altri interventi di restyling, a partire dalla realizzazione della nuova palestra, finanziata attraverso il programma “Qualità abitare”. A breve intanto sarà presentato anche il progetto per una nuova area sportiva polifunzionale a Macchitella, inserito nella stessa linea di finanziamento del Pnrr e che prevede la realizzazione di diversi campi da gioco, pensati soprattutto per le attività dei più giovani. Intanto, dopo mesi di contatti istituzionali, si sblocca un altro nodo importante: quello della pista di atletica. È arrivato infatti il nulla osta dalla dirigente dell’istituto “Majorana”, Carmelinda Bentivegna, che ha dato la disponibilità all’uso delle aree del plesso “Fermi”, a Marchitello.

L’area individuata, di circa diecimila metri quadrati, è di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, ma sarà concessa al Comune per avviare i lavori. La dirigente ha però chiesto attenzione sui progetti già esistenti nella zona e ha annunciato valutazioni più approfondite prima della fase operativa. L’amministrazione comunale lavora da oltre un anno per completare l’iter burocratico e ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Ma tra i capitoli ancora aperti resta quello del Palacossiga. L’impianto, chiuso da anni e oggetto di atti vandalici, continua a rappresentare una ferita per la città. Nonostante sia ancora in corso il confronto con l’Asp sulla responsabilità dei danni, il Comune sta cercando di accedere a fondi statali per finanziare un progetto di recupero. Il piano dell’amministrazione punta dunque a un’offerta sportiva più ampia e moderna, con l’obiettivo di restituire alla comunità strutture funzionali e inclusive.