Harmonylab domina le regionali siciliane: Aurora Spampinato regina di pole, amaca e cerchio

La giovane atleta domina tre categorie, Harmonylab conquista podi a raffica e si conferma protagonista assoluta in Sicilia

Gela. Il weekend del 14 e 15 marzo 2026 ha segnato una data storica per le atlete di Harmonylab Postural Pilates, guidate da Marica Spampinato. Dopo mesi di preparazione atletica, tecnica e coreografica, la squadra siciliana ha affrontato oltre 270 avversarie provenienti da tutta l’isola, con prestazioni che hanno entusiasmato il pubblico e gli addetti ai lavori.

A rubare la scena è stata Aurora Spampinato, vera dominatrice del fine settimana. La giovane atleta ha conquistato il titolo di campionessa regionale in tutte e tre le categorie in cui ha gareggiato: pole dance, amaca aerea e cerchio aereo. La sua performance, impeccabile sia dal punto di vista tecnico che scenico, la proietta come una delle favorite per le prossime sfide nazionali.

Tra le compagne di squadra, ottime prestazioni hanno confermato la forza del gruppo:

Eva Burgio, seconda nel pole principianti e prima nel cerchio principianti, ha mostrato controllo e precisione.

Alice Maugeri ha conquistato la pole intermedio e il quarto posto nei tessuti, confermando una crescita costante.

Cloe Pozio, protagonista nella categoria avanzato del cerchio (1° posto) e sul podio anche in pole e amaca (2°), ha confermato la sua versatilità tra le discipline aeree.

Le gare di amaca hanno visto Matilde Cannizzaro salire sul gradino più alto del podio, seguita da Cloe Mazzari e Maya Cascino. Terzo e quarto posto completano il podio interno alla squadra con Carlotta Tinnirello, Chiara Di Dio, Ludovica Nicosia e Carlotta Scicolone.

Nel cerchio aereo, oltre ai successi dei veterani, due esordi hanno catturato l’attenzione: Swami Gloria Astuti, la più giovane allieva, ha chiuso terza, mentre Paola Vacirca, atleta storica del gruppo ma con meno di un anno di esperienza nel cerchio, si è laureata campionessa regionale nella categoria under 40.

Infine, nella categoria tessuti, Ether Faraci e Gioia Bellia hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto, con Alice Maugeri quarta, a conferma della profondità tecnica della squadra.

Un risultato che non è solo un trionfo individuale, ma la fotografia di un gruppo coeso e capace di eccellere in più discipline. Harmonylab, con queste prestazioni, si candida a essere protagonista assoluta ai prossimi campionati nazionali, pronta a portare in alto il nome della Sicilia tra pole, amaca e cerchio.