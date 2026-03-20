Plastic free, in Comune siglato protocollo con la coop Opera Prossima

Protagonisti dell’iniziativa sono i minori migranti non accompagnati ospiti della struttura, che da oggi saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione ambientale

Gela. Una maglietta con il simbolo di una tartaruga, emblema della tutela ambientale. Un gesto semplice ma ricco di significato quello compiuto questa mattina nell’aula consiliare del Comune, dove è stato ufficialmente siglato il protocollo d’intesa tra Plastic Free e la cooperativa Opera Prossima, realtà che gestisce la struttura di ampliamento Sai della città, la cui responsabile è Bruna Consoli. Protagonisti dell’iniziativa sono i minori migranti non accompagnati ospiti della struttura, che da oggi saranno coinvolti in attività di sensibilizzazione ambientale e nelle giornate di clean up promosse sul territorio. "Un percorso che mira a coniugare educazione civica e inclusione sociale, offrendo ai ragazzi l’opportunità di sentirsi parte integrante della comunità che li accoglie", come ha spiegato il presidente della commissione consiliare ambiente Floriana Cascio. Un impegno concreto che trasforma l’accoglienza in partecipazione attiva, dove la cura dell’ambiente diventa strumento di integrazione e crescita condivisa. L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato sul territorio, che vede la collaborazione tra istituzioni e associazioni impegnate nella tutela ambientale e nella promozione della cittadinanza attiva. Un lavoro di rete che si rafforza nel tempo e che punta a creare nuove opportunità di inclusione, valorizzando le esperienze e le storie di chi arriva da lontano. Il messaggio è chiaro: l’ambiente può diventare terreno comune di incontro, rispetto e responsabilità. Uno spazio condiviso dove costruire appartenenza e futuro, insieme, come hanno sottolineato il presidente del civico consesso Paola Giudice e i consiglieri Sara Cavallo che Maria Grazia Fasciana.