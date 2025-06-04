Quotidiano di Gela

Redazione

San Michele del Frattallone

Il museo che rivela capolavori nascosti nel cuore di Caltanissetta

16 ottobre 2025 19:00

Il Santuario di un borgo nisseno sospeso tra fede e panorami mozzafiato

15 ottobre 2025 19:00

Un edificio che parla di nobiltà: lo trovi a San Cataldo e svela il passato del borgo

14 ottobre 2025 19:00

La spettacolare tradizione gelese che unisce due date e un popolo intero

13 ottobre 2025 19:00

Il luogo di Gela dove storia e vita quotidiana si incontrano da secoli

12 ottobre 2025 19:00

Un edificio che racconta secoli di fede: il tesoro barocco gelese che custodisce arte e storia barocca

11 ottobre 2025 19:00

Un giardino tra storia e memoria: il parco di Caltanissetta con radici ottocentesche

10 ottobre 2025 19:00

Un progetto internazionale nel cuore della Sicilia: il sorprendente quartiere nato come simbolo di rinascita

09 ottobre 2025 19:00

Il cuore verde di Caltanissetta: il giardino storico che cela un passato sorprendente

08 ottobre 2025 19:00

Il borgo segreto della provincia di Caltanissetta che guarda le stelle

07 ottobre 2025 19:00

Una città romana nel cuore della Sicilia: l’antica città nascosta lungo la via dei Romani

06 ottobre 2025 19:00

Quando la geologia incontra la Sicilia: il periodo della Terra che porta il nome di Gela e pochi conoscono

05 ottobre 2025 19:00

Torre di Manfria

Un baluardo contro i pirati: la torre nascosta sulla scogliera gelese che pochi conoscono

04 ottobre 2025 19:00

Sito archeologico di Polizzello

Il sito archeologico nel cuore del nisseno che svela i segreti dei Sicani

03 ottobre 2025 19:00

Geloi Wetland (zona umida della Piana di Gela)

L'oasi gelese nascosta che ha cambiato il destino di una pianura

02 ottobre 2025 19:00

Vallelunga Pratameno

Nato tra feudi e famiglie nobiliari: questo borgo siciliano cela delle storie sorprendenti da raccontare

01 ottobre 2025 19:00

Il Calvario di San Cataldo

Un’opera voluta dal popolo Sancataldese: il luogo che racconta la fede scolpita nella pietra

30 settembre 2025 19:00

Palazzo Moncada

Il palazzo incompiuto di Caltanissetta che doveva essere la Versailles di Sicilia

29 settembre 2025 19:00

Guerriero di Polizzello

Il misterioso elmo che racconta la Sicilia antica e che ha cambiato la storia del sito di Polizzello

28 settembre 2025 19:00

Bosco Littorio

Gli scavi che hanno riscritto la storia di Gela: il luogo dove riaffiora una città greca sepolta dal tempo

27 settembre 2025 19:00

Monte Bubbonia

A Caltanissetta c'è una montagna che nasconde un’antica città greca: un tesoro archeologico immerso nella natura

26 settembre 2025 19:00

Chiesa Madre di Mazzarino

L'incredibile chiesa che domina Mazzarino e nasconde un tesoro barocco

25 settembre 2025 19:00

Chiesa Santa Croce

Luogo identitario della città nissena: un tesoro memorabile di identità e tradizione che pochi conoscono

24 settembre 2025 19:00

Ex ospedale Vittorio Emanuele II

Un ospedale voluto per una città in espansione: l'incredibile storia che non conosci di un luogo simbolico nisseno

23 settembre 2025 19:00

Foto: Chiesa di San Giuseppe

La chiesa che sorprende nel cuore di Caltanissetta con i suoi tesori nascosti

22 settembre 2025 19:00

Monte San Giuliano

Il monte che domina Caltanissetta e custodisce i resti di un santuario millenario

21 settembre 2025 19:00

Chiesa dell'Addolorata

La Chiesa che custodisce una storia incredibile nel cuore di Niscemi

20 settembre 2025 19:00

Manfria

La frazione di Gela che nasconde scogliere mozzafiato e storie antichissime

19 settembre 2025 19:00

Lago Disueri

Il lago che non ti aspetti: un’oasi segreta a due passi da Gela

18 settembre 2025 19:00

Miniera Gessolungo

Il luogo di Caltanissetta che nasconde una delle pagine più drammatiche della Sicilia

18 settembre 2025 11:00

Monti Sicani

La catena montuosa che custodisce segreti millenari tra Caltanissetta e la Sicilia interna

17 settembre 2025 19:00

Gaetano Costa

Il magistrato di Caltanissetta che sfidò la mafia da solo e la storia che non deve essere dimenticata

17 settembre 2025 15:00

Cattedrale di Caltanissetta

La cattedrale che custodisce un tesoro inaspettato nel cuore di Caltanissetta

17 settembre 2025 11:00

Colleggio dei Gesuiti Caltanissetta

Un edificio nisseno che ha cambiato il volto della città: dalla soppressione dei Gesuiti alla rinascita come polo culturale

16 settembre 2025 19:00

Ponte Capodarso

Il ponte nisseno che ha sfidato secoli, guerre e rinascite ricco di misteri e curiosità

16 settembre 2025 15:00

Sabucina

Il mistero di Sabucina: la collina che svela le storie perdute di Caltanissetta

16 settembre 2025 11:00

Quando Gela sconvolse la storia: la curiosità che pochi conoscono del 1943

15 settembre 2025 19:00

Chiesa Madre di SantaMaria della Platea

L’enigma di Gela: la Chiesa che nasconde il cuore antico della città

15 settembre 2025 15:00

Il segreto nascosto tra le dune di Gela: l’Antiquarium che custodisce un tesoro dimenticato

15 settembre 2025 11:00

Chiesa San Francesco d'Assisi

La Chiesa medievale nissena che nasconde un capolavoro firmato Vito D’Anna

14 settembre 2025 19:00

Chiesa San Francesco di Paola

Il tesoro gelese che custodisce secoli di fede, leggende ed una curiosità sorprendente

14 settembre 2025 15:00

Quartiere Macchitella

Il quartiere di Gela nato dal nulla che racconta il sogno e le contraddizioni di un’intera città

14 settembre 2025 11:00

Stadio comunale Caltanissetta

La nascita e la funzione di uno stadio identitario nisseno (ed una curiosità sorprendente)

13 settembre 2025 19:00

SS190

La strada nissena che rivela il passato zolfifero e che percorri (quasi) ogni giorno

13 settembre 2025 15:00

La Chiesa nissena fondata dai Galletti, campane da leggenda e privilegi papali incredibili

13 settembre 2025 11:00

Una torre che sfida i tempi e racconta guerre: l'incredibile storia della fortezza araba-normanna

12 settembre 2025 19:00

Un panorama sospeso tra natura e tramonti: l'incredibile terrazza nissena che devi assolutamente vedere

12 settembre 2025 15:00

Da Gela a Siracusa: ascesa e caduta di una sorprendente dinastia

12 settembre 2025 11:00

Il fiume poco conosciuto di Caltanissetta che custodisce una storia antica e sorprendente

11 settembre 2025 19:00

Da Gela al trono di Siracusa: la sorprendente figura tiranna e il segreto della sua ascesa

11 settembre 2025 15:00

Il primo tiranno della Polis che sconvolse la Sicilia antica e lasciò un erede destinato alla gloria

11 settembre 2025 11:00

Un’eredità che ha cambiato Caltanissetta: il palazzo con una storia incredibile

10 settembre 2025 19:00

Unica in Sicilia: la Basilica nissena che nasce da una leggenda medievale

10 settembre 2025 15:00

Un’alleanza nata dal pericolo: il sorprendente motivo per cui Gela si unì ad Agrigento e Messana

10 settembre 2025 11:00

La battaglia di Gela che cambiò il destino di Cartagine e Siracusa (e un nome ancora misterioso)

09 settembre 2025 19:00

Le catene montuose nascoste tra Caltanissetta ed Enna che hanno plasmato la Sicilia

09 settembre 2025 15:00

Il complesso trecentesco gelese che nasconde una cripta settecentesca misteriosa

09 settembre 2025 11:00

Il segreto più antico di Gela: la Chiesa di Sant’Agostino e l’enigma delle origini medievali

08 settembre 2025 19:00

A Caltanissetta c'è un feudo nato nel 1507 che scateno lotte di potere: lo hai visitato anche tu

08 settembre 2025 15:00

L'asse stradale che percorri ogni giorno e che ha cambiato per sempre la viabilità di Caltanissetta

08 settembre 2025 11:00

Il rilievo che domina la Sicilia centrale e segna il confine di Caltanissetta

07 settembre 2025 19:00

Il feudo siciliano che divenne principato e scatenò una rivalità senza precedenti

07 settembre 2025 15:00

L'incredibile corso d'acqua di Caltanissetta che incide i canyon d’argilla

07 settembre 2025 11:00

L’enigma gelese che disorienta gli archeologi da 2500 anni

06 settembre 2025 19:00

Caltanissetta ebbe un architetto del "Milazzismo", stravolse la politica siciliana e il sindacato nazionale: ecco chi era

06 settembre 2025 15:00

Il deserto di gesso nisseno che pochi hanno visitato

06 settembre 2025 11:00

I vulcani di fango nisseni che sconcertano la geografia locale

05 settembre 2025 19:00

Danni bellici a Caltanissetta: la storia che segnò il capoluogo nisseno per sempre

05 settembre 2025 15:00

La definì "Piccola Atene": ecco chi fu lo scrittore e giornalista che descrisse Caltanissetta

05 settembre 2025 11:00

Il tragediografo greco che visse e morì a Gela nel 456 a.C. e che non ricordi

04 settembre 2025 19:00

La dinastia poco conosciuta che fece di Caltanissetta un potere senza tempo

04 settembre 2025 15:00

Il colosso di pietra tra Caltanissetta ed Enna che dal 1553 sfida il tempo

04 settembre 2025 11:00

Caltanissetta e l’oro del fuoco, come lo zolfo trasformò la Sicilia e nacque una rivoluzione industriale unica al mondo

03 settembre 2025 19:00

L’Incredibile alleanza del 424 a.C. che sconvolse la Sicilia e cambiò per sempre la storia delle Polis

03 settembre 2025 15:00

La fondazione di Gela, come una polis greca nata nel 689 a.C. sconvolse la Sicilia e aprì la strada a Ippocrate

03 settembre 2025 11:00

Un’opera titanica sospesa sul mare, la storia dell'infrastruttura petrolifera unica in Sicilia

02 settembre 2025 19:00

Un angolo di fede e arte che in pochi conoscono: la sorprendente storia della Diocesi di Caltanissetta

02 settembre 2025 15:00

Un porto nato per proteggere le imbarcazioni e la città, l'incredibile storia del simbolo marittimo di Gela

02 settembre 2025 11:00

Dalle preistoria alle dominazioni greche e romane: le vere cronache dell'origine di Caltanissetta

01 settembre 2025 19:00

Un viaggio nel tempo che ti lascerà senza parole, la storia di Montedoro tra miniere e scoperte straordinarie

01 settembre 2025 15:00

Un fortino che ha visto secoli di storia: il Castelluccio di Gela e la storia che ha sorpreso tutti

01 settembre 2025 11:00

La Chiesa che nessuno ti ha mai raccontato: Madonna dei Miracoli di Mussomeli e la devozione che sfida il tempo

31 agosto 2025 19:00

Una perla dimenticata vicino Sommatino che pochi conoscono, tra ecosistemi e biodiversità

31 agosto 2025 15:00

Un edificio che racconta una storia: il Palazzo della Provincia di Caltanissetta e la sua eredità architettonica

31 agosto 2025 11:00

Un angolo di Caltanissetta che stupisce ogni visitatore: il museo dalle opere che lasciano senza parole

30 agosto 2025 19:00

Il corso che racconta Caltanissetta, è l'asse urbano più iconico della città

30 agosto 2025 15:00

Sembra un luogo di culti come tanti ma non lo è, la sorprendente Chiesa nissena tra mistero e storia

30 agosto 2025 11:00

Il palazzo dalle origini medievali, da convento carmelitano a simbolo principale di Caltanissetta

29 agosto 2025 19:00

Le radici e l’evoluzione di un polo civico-universitario: è il simbolo culturale di Caltanissetta

29 agosto 2025 15:00

Un piccolo fiume, un grande ecosistema: l'affluente di sinistra del fiume Platani dal nome particolare

29 agosto 2025 11:00

Un castello che cela una storia misteriosa: al suo interno si dice sia presente qualcosa di incredibile

28 agosto 2025 19:00

Una figura che cambiò la storia della Sicilia antica: il primo tiranno di Gela e l'assurda storia

28 agosto 2025 15:00

Un ecosistema da proteggere e scoprire: la Riserva di Gela tra flora e fauna rara

28 agosto 2025 11:00

Il cuore del benessere ellenistico a Gela, un tesoro archeologico unico in Sicilia

27 agosto 2025 19:00

È il simbolo modernista di Caltanissetta, ed è scolpita da un famosissimo scultore

27 agosto 2025 15:00

Lo sbarco che cambiò la storia, non immaginerai mai dov'è avvenuto

27 agosto 2025 11:00

Le navi greche di Gela: scoperte archeologiche passate che hanno riscritto la storia del Mediterraneo

26 agosto 2025 19:00

Un borgo che racconta una storia incredibile, San Cataldo e la tradizione che non tutti conoscono

26 agosto 2025 15:00

Lo scultore nisseno autore di capolavori: scopri chi è e perché è il simbolo dell'arte della città

26 agosto 2025 11:00

Un progetto culturale nato per valorizzare il passato: la Società Nissena di Storia Patria e la sua incredibile storia

25 agosto 2025 19:00

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