A Caltanissetta c'è una montagna che nasconde un’antica città greca: un tesoro archeologico immerso nella natura

Sul Monte Bubbonia, vicino Mazzarino, emergono i resti della città greca di Maktorion: mura, necropoli e paesaggi mozzafiato.

A pochi chilometri da Mazzarino, immerso nel paesaggio del Nisseno, sorge il Monte Bubbonia, un rilievo che a prima vista appare come una semplice altura, ma che in realtà custodisce i resti di una delle più antiche presenze greche in Sicilia. Tra rocce e vegetazione si nascondono infatti tracce di mura, necropoli e reperti che testimoniano l’esistenza di un insediamento risalente al VI secolo a.C., probabilmente identificato con la misteriosa città di Maktorion, citata dagli storici antichi. Un luogo che unisce natura e archeologia, capace di sorprendere chiunque vi si avvicini.

Le origini greche e l’enigma di Maktorion

Secondo le fonti antiche, Maktorion era una città fondata dai Greci e già nota nel V secolo a.C. come centro strategico nel cuore della Sicilia. Gli scavi archeologici effettuati sul Monte Bubbonia hanno portato alla luce un’imponente cinta muraria, resti di abitazioni e numerose tombe, che confermano l’importanza dell’insediamento. Le mura, costruite con grandi blocchi di pietra, testimoniano la capacità tecnica e difensiva delle popolazioni che vi abitarono.

L’identificazione con Maktorion resta ancora discussa tra gli studiosi, ma gli indizi raccolti rendono il sito uno dei più affascinanti del Nisseno. Camminare tra le rovine significa immergersi in una storia millenaria, in cui il mito e l’archeologia si intrecciano.

Un tesoro archeologico immerso nella natura

Oltre al suo valore storico, il Monte Bubbonia colpisce anche per la sua posizione panoramica: dalla sua cima è possibile ammirare vaste porzioni della provincia di Caltanissetta, con un paesaggio che abbraccia colline, campi coltivati e piccoli borghi. Questo rende il sito non solo un punto di riferimento per gli archeologi, ma anche una meta suggestiva per chi ama la natura e i percorsi storici.

Il connubio tra paesaggio e reperti archeologici fa del Monte Bubbonia un luogo unico, dove ogni pietra sembra raccontare una storia dimenticata. È la dimostrazione che il territorio del Nisseno conserva ancora tesori capaci di sorprendere e di arricchire la memoria collettiva della Sicilia.