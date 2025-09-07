Il rilievo che domina la Sicilia centrale e segna il confine di Caltanissetta

Il Monte della Ganzaria, nei Monti Erei, segna il confine tra Caltanissetta e Catania: un rilievo boscoso ricco di storia e geografia unica.

Il Monte della Ganzaria è un rilievo montuoso situato nella parte centro-meridionale della Sicilia e appartiene alla catena dei Monti Erei. Si trova in una posizione particolare: lambisce il territorio della provincia di Caltanissetta, pur ricadendo amministrativamente nella provincia di Catania. Questo massiccio ha un ruolo significativo sia dal punto di vista geografico che naturalistico, poiché costituisce una delle alture più caratteristiche della Sicilia interna.

Caratteristiche geografiche e ambientali

Il monte raggiunge un’altezza di circa 937 metri sul livello del mare ed è interamente ricoperto da una vegetazione di tipo mediterraneo, che lo rende un raro esempio di area boschiva nella zona degli Erei. La sua posizione domina la piana di Gela e consente un ampio panorama che spazia dalle colline nissene fino all’Etna e agli Iblei. Dal punto di vista geologico, appartiene al sistema montuoso dei Monti Erei, caratterizzati da un alternarsi di terreni calcarei e argillosi tipici della Sicilia centrale.

Collocazione e rilievo territoriale

Il Monte della Ganzaria si trova nei pressi del comune di San Michele di Ganzaria ed è uno dei principali riferimenti paesaggistici della zona. La sua posizione di confine lo rende un punto di passaggio storico fra le aree interne del nisseno e quelle della piana catanese, fungendo da spartiacque naturale tra i due territori. Pur non essendo parte del patrimonio protetto delle riserve naturali siciliane, rappresenta un’area di interesse per escursionisti e studiosi di geografia regionale.