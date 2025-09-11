Il primo tiranno della Polis che sconvolse la Sicilia antica e lasciò un erede destinato alla gloria

Scopri la storia di Cleandro di Gela, primo tiranno della polis greca, la sua ascesa, la fine violenta e l’eredità dinastica in Magna Grecia.

Tra le figure più enigmatiche della Magna Grecia spicca Cleandro di Gela, ricordato dalle cronache antiche come il primo tiranno della città fondata dai coloni rodio‑cretesi. Il suo governo, databile tra il 505 e il 498 a.C., rappresenta la svolta che traghettò Gela da una polis retta da magistrature collegiali a un potere personale e militare che avrebbe segnato tutto il V secolo. Cleandro, con la sua politica espansionistica e il controllo ferreo sulla popolazione, pose le basi di una dinastia destinata a dominare la Sicilia orientale e a generare figure leggendarie come Gelone e Gerone I.

L’ascesa di Cleandro: dal governo aristocratico al potere personale

Prima di Cleandro, la città di Gela era governata da istituzioni aristocratiche che rappresentavano le famiglie fondatrici. Con il suo arrivo al potere nel 505 a.C., avvenuto probabilmente attraverso un colpo di forza sostenuto da una parte dell’esercito, Cleandro instaurò una tirannide incentrata sul controllo delle forze armate e sull’espansione territoriale verso l’interno della Sicilia. Questo periodo segnò la nascita di una linea dinastica – i Dinomenidi – che avrebbe esercitato influenza politica non solo su Gela ma anche su Siracusa e altre città greche dell’isola. Il suo dominio, benché breve, coincise con una fase di stabilità interna e di rafforzamento militare della polis, che preparò il terreno alle successive conquiste del fratello Ippocrate.

La fine violenta e l’eredità dei Dinomenidi

Il governo di Cleandro terminò in modo drammatico nel 498 a.C., quando fu assassinato da un congiurato di nome Sabyllos. Le fonti antiche descrivono l’evento come un atto legato a conflitti interni, forse tra fazioni aristocratiche contrarie alla tirannide. Alla morte di Cleandro, il potere passò al fratello Ippocrate, che avrebbe portato Gela a un’egemonia mai raggiunta prima e che, a sua volta, avrebbe aperto la strada alla carriera politica di Gelone, futuro tiranno di Siracusa e vincitore dei Cartaginesi a Imera. L’eredità di Cleandro fu dunque quella di avviare una dinastia che segnò profondamente la storia della Sicilia greca, trasformando una città costiera in una potenza regionale.

Curiosità

Lo sapevi? Cleandro fu il primo di una lunga serie di tiranni greci la cui dinastia, i Dinomenidi, arrivò a dominare due delle città più potenti della Sicilia: Gela e Siracusa. Senza il suo breve ma decisivo governo, forse Gelone non avrebbe mai scritto la storia della battaglia di Imera nel 480 a.C., uno degli scontri più celebri del mondo antico.