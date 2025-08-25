Un progetto culturale nato per valorizzare il passato: la Società Nissena di Storia Patria e la sua incredibile storia

Società Nissena di Storia Patria: rivista Archivio Nisseno, mercoledì culturali, sede nel convento storico e biblioteca nissena.

La Società Nissena di Storia Patria, con sede a Caltanissetta, è il cuore pulsante di un progetto culturale nato per valorizzare la storia, le lettere e l’arte del territorio nisseno. Fondata il 30 marzo 2012 da un gruppo di studiosi e appassionati, ereditieri dell’Officina del Libro Luciano Scarabelli, ha ottenuto lo status di ONLUS il 30 aprile 2014, rafforzando il suo ruolo di custode della memoria collettiva della provincia.

Le pubblicazioni, la sede e gli “incontri di mercoledì”

Il primo strumento operativo fu la rivista semestrale Archivio Nisseno, nata il 25 luglio 2007 con l’obiettivo di presentare ricerche su storia e cultura locale; oggi conta oltre 22 numeri pubblicati.

Il 9 ottobre 2013 fu inaugurata la sede in Via Xiboli, nel Villaggio Santa Barbara, un luogo simbolico di aggregazione culturale dove ogni mercoledì si tengono gli “Incontri di Storia Patria”, momenti di confronto e approfondimento storico. La trasformazione in ONLUS, nel 2014, ha dato forza legale e fiscale all’organizzazione, permettendo una gestione formale dei patrimoni culturali e librari del territorio.

Tutela dei beni culturali e gestione di spazi storici

Nel 2014 la Soprintendenza ai beni culturali ha affidato alla Società Nissena i locali al piano terra del convento dei Frati Minori, accanto alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, restituendo un sito storico alla comunità tramite comodato gratuito sottoscritto il 5 aprile 2016.

Oltre agli Incontri del mercoledì, organizza visite guidate, pubblicazioni inedite e progetti di digitalizzazione – come il rilancio di Nissapedia, un “Wikiprogetto” collaborativo dedicato alla storia culturale cittadina – con il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli enti locali.