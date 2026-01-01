Giovane ferito da un cane, sono state necessarie le cure dei medici del pronto soccorso

I fatti si sarebbero verificati nella zona di Scavone

Gela. Una decina di punti di sutura per un giovane che ieri sera è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale, dopo essere stato ferito da un cane. I fatti si sarebbero verificati nella zona di Scavone. Pare che il cane sia stato scosso da diversi petardi, gettati in sua direzione da un gruppo di giovani. Uno di questi sarebbe poi stato ferito dal cane, riportando ferite a un braccio.