Un’alleanza nata dal pericolo: il sorprendente motivo per cui Gela si unì ad Agrigento e Messana

La Lega di Agrigento, Gela e Messana nel V-IV sec. a.C. unì le poleis greche di Sicilia contro Cartagine: un capitolo epico e dimenticato.

Nel cuore della Sicilia del V-IV secolo a.C., in piena epoca della Magna Grecia, nacque un’alleanza destinata a cambiare gli equilibri del Mediterraneo: la Lega di Agrigento, Gela e Messana. Tre potenti città greche unirono le proprie forze in un patto difensivo per contrastare l’avanzata di Cartagine, che nel periodo tra le guerre greco-puniche stava tentando di imporre il suo dominio sulle colonie elleniche dell’isola. Questa alleanza, spesso dimenticata, rappresenta uno dei momenti più intensi e strategici della storia antica di Gela e dei suoi alleati.

Perché Gela si unì ad Agrigento e Messana

La nascita della Lega si colloca attorno al 425 a.C., in un contesto segnato da continue guerre greco-puniche e rivalità interne tra le stesse colonie greche. Agrigento, potente polis dorica, Gela, fondata da rodio-cretesi e già protagonista di numerose battaglie, e Messana, situata nello strategico Stretto di Messina, compresero che solo unendo le proprie forze avrebbero potuto resistere agli assalti cartaginesi e alle tensioni provenienti da Siracusa. Questa coalizione fu in grado di creare un fronte comune non solo militare, ma anche politico, che segnò un momento di inedita collaborazione tra città rivali della Magna Grecia.

Scontri epici e declino di una potenza

Le fonti storiche riportano come la Lega ebbe un ruolo determinante nelle campagne contro i Cartaginesi durante le guerre che insanguinarono la Sicilia nel IV secolo a.C. L’alleanza permise di coordinare eserciti e flotte, garantendo temporanei successi contro l’avanzata punica e contro altre potenze locali. Tuttavia, l’instabilità cronica tra le stesse poleis e le ambizioni egemoniche di Siracusa portarono progressivamente alla dissoluzione dell’alleanza. Con il passare dei decenni, la Lega di Agrigento, Gela e Messana si trasformò in un ricordo glorioso ma effimero di una Sicilia che tentava disperatamente di difendere la propria libertà greca.