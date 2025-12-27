"Non pagò 500 euro ad ex calciatore nel 2024", Gela penalizzato di 1 punto

Paradossale quanto accaduto. Un ex calciatore Manrico Messina, chiedeva quasi 10mila euro ma il Gela doveva versare solo 500 euro di differenza. Il club non potè pagare per "irreperibilità" del calciatore e dell'Iban.

Gela. Un punto di penalizzazione per non aver versato la differenza contrattuale di 500 euro ad un ex calciatore in organico nella stagione 2023/24. Sembra incredibile ma è così. Fine anno amaro in casa Gela, proprio nel giorno in cui la squadra ha ripreso gli allenamenti. Si chiaro che l’attuale proprietà, almeno su questa vicenda, non avrebbe alcuna responsabilità, trattandosi di un periodo in cui il presidente era Maurizio Melfa e lo staff tecnico diverso da quello attuale.

Un punto in meno da scontarsi nell’attuale stagione e 4 mesi di squalifica al presidente pro tempore Giovanni Vittoria.

Le motivazioni del tribunale federale territoriale sono riportate nel comunicato del 23 dicembre della LND. Si tratta di una vicenda che si trascina avanti da due anni. Il Gela non ha corrisposto, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale LND-AIC di …. 500 euro. Nella propria memoria difensiva il Gela ha fatto rilevare che il creditore, l’ex calciatore Manrico Messina, si era reso "irreperibile" per cui non avendo un Iban aggiornato non potè versare i 500 euro previsti dalla condanna del Lodo. La Procura federale non ha voluto sentire ragioni ed ha insistito nel deferimento.

I giudici ritengono “irrilevante che l’obbligazione, pur tardivamente, sia stata adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice è interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell’obbligazione stessa (profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (profilo soggettivo).

Per il tribunale territoriale “sarebbe bastato effettuare il bonifico sull’iban già comunicato ed adoperato in precedenza, per traslare sul debitore ogni conseguenza negativa di un eventuale mancato perfezionamento del pagamento”.

Chi paga per un errore commesso due anni l’attuale proprietà che milita in serie D.

Il Tribunale Federale Territoriale ha applicato una ammenda di 300 euro, un punto uno di penalizzazione da scontarsi nella S.S. 2025/2026 a carico della Asd Città di Gela; la inibizione per 4 mesi a carico del Presidente Giovanni Vittoria.

Il Gela dunque chiude il girone di andata a 24 punti e non 25.