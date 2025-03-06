Fabrizio Parisi

Toti Vittoria: "Promesse disattese, lascio il Gela al Sindaco"
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Vertenze, illazioni e penalizzazioni, come stanno le cose sul Gela
15 aprile 2026 14:16
Giovanni Comes, il talento che stupisce a 11 anni conquista il terzo titolo mondiale di karate
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il gelese Vittorio Cagnes tra i fisioterapisti del Torneo delle Regioni
27 marzo 2026 18:37
Anche il Dg Umberto Cuvato lascia il Gela
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Gela al bivio, la società disposta a cedere: "Pronti a lasciare per il bene del club"
05 marzo 2026 19:05
Misiti, Bollino e Petta saltano la sfida Gela-Messina
13 gennaio 2026 16:29
Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Gela, 2026 inizia male: Savoia corsaro 1-2
04 gennaio 2026 18:13
"Non pagò 500 euro ad ex calciatore nel 2024", Gela penalizzato di 1 punto
27 dicembre 2025 18:12
Il Gela chiude il 2025 con una sconfitta, la Gelbison vince 2-0 nel silenzio del Presti
21 dicembre 2025 15:27
Il cuore dei tifosi del Gela, raccolta fondi per sostenere il club: "tiferemo insieme"
20 dicembre 2025 20:08
Il Tar dice no: Gela Gelbison si gioca a porte chiuse
20 dicembre 2025 14:30
Giulia, infermiera gelese, vince 100 mila euro ad "Affari tuoi"
19 dicembre 2025 21:46
Gela a valanga sul Favara, doppio Cangemi, Aperi e Marino per il 4-1 finale
07 dicembre 2025 17:39
L'ex Maltese manda in estasi il Gela: la Nissa battuta 1-0
23 novembre 2025 19:20
Febbre Gela-Nissa, già venduti 900 biglietti, si va verso il Presti sold out
21 novembre 2025 20:59
Il tunnel delle sconfitte si allunga, Gela battuto al "Presti" dal Sambiase
09 novembre 2025 18:15
Gela-Sambiase per cuori forti, i biancazzurri vogliono ritrovare il sorriso
08 novembre 2025 12:43
Al Pontelongo il big match Niscemi-Modica, giornata gialloverde
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Autocritica e ripartenza: il Gela fa mea culpa e guarda avanti
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Ore di rifessione in casa Gela, Cacciola a rischio esonero
19 ottobre 2025 21:57
Sprofondo Gela, quarto ko di fila con l'Athletic Palermo
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B2 volley, l'Ecorigen Gela parte col botto: 3-0 al San Lucido
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Il Gela si fa sorprendere dall'Igea Virtus, non basta Mbagoku
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Sarao meravigliao, il Gela sbanca Messina con una sua doppietta
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Il Gela non si ferma mai, stasera in piazza si annuncia un doppio colpo?
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Gela, prima amarezza, fuori dalla Coppa Italia: il Favara vince 1-0
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Per il gran ritorno in serie D del Gela venduti appena 35 abbonamenti
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Altri under di spessore per Cacciola, oggi il test Gela-Giarre
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Amorosia lascia il Comune: "Ho trovato grande collaborazione, spero si risolvano le tante complessità"
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Bando di gara, lavori per la realizzazione del nuovo approdo a terra pipeline progetto Cassiopea
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Il servizio di refezione scolastica proseguirà fino a Natale, poi la gara
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Alberto Ferro orgoglio di Gela, suo il prestigioso premio Telekom Beethoven Competition
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Energie per l'Italia: "Non ci interessano assessorati o sottogoverni, il sindaco si trovi una maggioranza oppure avvieremo la sfiducia"
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Terzo colpo del Gela, dal Palazzolo arriva l'esterno Porto ma l'infermeria è ancora piena
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Centro diurno per autismo, le mani sporche di blu non bastano: servono strutture e servizi
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Le mogli degli operai dell'indotto lanciano un appello: "Pensate anche a chi è rimasto fuori"
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Intrighi, equivoci e colpi di scena, Jannuzzo e la Caprioglio oggi "Alla faccia vostra"
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Gemellaggio elettronico grazie all'Erasmus e per 10 docenti "in-formazione mobile"
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Gela fuori di rigore con l'Igea Virtus. Dal dischetto sbagliano i nuovi arrivi Seckan e Pirrone
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Terranova debutta sulla panchina del Gela, al Presti c'è l'Igea Virtus per la Coppa Italia
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La movida di via Rossini va regolamentata, i commercianti chiedono aiuto al Comune
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Si nascondeva a Pescara a casa di parenti, arrestato l'ultimo componente della banda di ladri
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