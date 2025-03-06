Quotidiano di Gela

Fabrizio Parisi

Fabrizio Parisi

Toti Vittoria: "Promesse disattese, lascio il Gela al Sindaco"

16 aprile 2026 17:44

Vertenze, illazioni e penalizzazioni, come stanno le cose sul Gela

15 aprile 2026 14:16

Giovanni Comes, il talento che stupisce a 11 anni conquista il terzo titolo mondiale di karate

31 marzo 2026 15:17

il gelese Vittorio Cagnes tra i fisioterapisti del Torneo delle Regioni

27 marzo 2026 18:37

Anche il Dg Umberto Cuvato lascia il Gela

15 marzo 2026 21:40

Gela al bivio, la società disposta a cedere: "Pronti a lasciare per il bene del club"

05 marzo 2026 19:05

Misiti, Bollino e Petta saltano la sfida Gela-Messina

13 gennaio 2026 16:29

Seconda sconfitta consecutiva in casa per il Gela, 2026 inizia male: Savoia corsaro 1-2

04 gennaio 2026 18:13

"Non pagò 500 euro ad ex calciatore nel 2024", Gela penalizzato di 1 punto

27 dicembre 2025 18:12

Il Gela chiude il 2025 con una sconfitta, la Gelbison vince 2-0 nel silenzio del Presti

21 dicembre 2025 15:27

Il cuore dei tifosi del Gela, raccolta fondi per sostenere il club: "tiferemo insieme"

20 dicembre 2025 20:08

Il Tar dice no: Gela Gelbison si gioca a porte chiuse

20 dicembre 2025 14:30

Giulia, infermiera gelese, vince 100 mila euro ad "Affari tuoi"

19 dicembre 2025 21:46

Gela a valanga sul Favara, doppio Cangemi, Aperi e Marino per il 4-1 finale

07 dicembre 2025 17:39

L'ex Maltese manda in estasi il Gela: la Nissa battuta 1-0

23 novembre 2025 19:20

Febbre Gela-Nissa, già venduti 900 biglietti, si va verso il Presti sold out

21 novembre 2025 20:59

Il tunnel delle sconfitte si allunga, Gela battuto al "Presti" dal Sambiase

09 novembre 2025 18:15

Gela-Sambiase per cuori forti, i biancazzurri vogliono ritrovare il sorriso

08 novembre 2025 12:43

Al Pontelongo il big match Niscemi-Modica, giornata gialloverde

24 ottobre 2025 18:01

Autocritica e ripartenza: il Gela fa mea culpa e guarda avanti

22 ottobre 2025 14:01

Ore di rifessione in casa Gela, Cacciola a rischio esonero

19 ottobre 2025 21:57

Sprofondo Gela, quarto ko di fila con l'Athletic Palermo

19 ottobre 2025 17:44

B2 volley, l'Ecorigen Gela parte col botto: 3-0 al San Lucido

11 ottobre 2025 19:39

Il Gela si fa sorprendere dall'Igea Virtus, non basta Mbagoku

05 ottobre 2025 18:21

Sarao meravigliao, il Gela sbanca Messina con una sua doppietta

21 settembre 2025 17:12

Real Gela ammesso in Prima categoria, ed ora tutto per la Promozione

14 settembre 2025 12:37

Il Gela non si ferma mai, stasera in piazza si annuncia un doppio colpo?

12 settembre 2025 17:35

Gela, prima amarezza, fuori dalla Coppa Italia: il Favara vince 1-0

24 agosto 2025 18:11

Per il gran ritorno in serie D del Gela venduti appena 35 abbonamenti

17 agosto 2025 10:40

Altri under di spessore per Cacciola, oggi il test Gela-Giarre

11 agosto 2025 12:36

Ecco il girone I di serie D, 11 siciliane, 2 campane e 4 calabresi per il Gela

04 agosto 2025 17:25

Prima uscita del Gela tra entusiasmo e curiosità, Lo Bianco: divertiremo in Serie D

28 luglio 2025 20:14

Il Gela riaccoglie due suoi talenti, ecco Ferrigno e Tuccio

19 luglio 2025 16:05

Turco lascia la vice presidenza del Gela: "sarò sempre uno sponsor"

13 luglio 2025 18:41

Gela, prime mosse: piace Maltese (ex Nissa) ed i gelesi Nardo, Retucci e Tuccio

04 luglio 2025 13:27

Basket, Ideal ambiziosa: si parte dai giovani, Trainito futuro presidente

04 luglio 2025 12:22

Gela a due passi dalla Serie D. La sfida di ritorno della finale si giocherà al “Presti”

03 giugno 2025 13:42

A Palazzo Mattina si presenta "maredentro"

14 maggio 2025 18:36

Angelo Famao tra i concorrenti de l'Isola dei famosi

01 maggio 2025 10:20

E Solstizio fu ! La pietra calendario di Grotticelle torna ad essere "forata" dal sole

23 dicembre 2017 11:04

L'appello di Mendola ai tifosi del Gela. "2017 sfortunato, stateci vicino"

23 dicembre 2017 10:37

Pestaggio nella stazione di servizio, le telecamere incastrano il "branco"

23 dicembre 2017 09:39

Riparato il guasto, da stasera torna a scorrere acqua nella zona alta della città

22 dicembre 2017 18:46

Il Centro Aliotta nel reparto di Pediatria per consegnare regali ai piccoli pazienti

22 dicembre 2017 18:22

"Sfiducia day", la seduta di consiglio che fa tremare il sindaco in diretta streaming

21 dicembre 2017 19:42

Scoppia la condotta che serve Caposoprano e Montelungo, la zona alta è senz'acqua

20 dicembre 2017 17:52

Gela terra di fuoco e d'amore

20 dicembre 2017 09:27

Low Design, un anno di successi: il brand dedicato alle donne anticipa il Natale

20 dicembre 2017 09:12

Rapina in via Cairoli, presa di mira la gioielleria "Gueli": l'azione all'ora d'apertura

20 dicembre 2017 09:01

L'arte della fotografia, per 40 partecipanti si conclude il laboratorio di Futuramente

19 dicembre 2017 10:26

Tentativo di incendio ad un garage di via Vasari, nel quartiere Margi

19 dicembre 2017 08:20

Terranova vuole un Gela protagonista. "Ad Acireale buon punto ma in futuro dobbiamo comandare noi"

18 dicembre 2017 12:49

Donazione di pandorini e raccolta di fondi dei ragazzi del Leo Club del Golfo

18 dicembre 2017 10:24

Disoccupato minaccia di lanciarsi dalla torre dell'orologio del municipio

18 dicembre 2017 08:26

Il tribunale reintegra cinque soci espulsi dal Club Vela, ora potranno anche votare in assemblea

17 dicembre 2017 08:40

Games time, il pianeta dell'intrattenimento: ogni giorno super offerta

16 dicembre 2017 19:20

Acireale-Gela non è un derby, è il "derby". I tifosi chiedono l'impresa al Tupparello

16 dicembre 2017 17:15

Gallo e la Ghelas: "Io indicato da Crocetta? In 5 anni mi ha solo discriminato"

16 dicembre 2017 14:45

Duecento poveri al pranzo di Natale promosso dall'Aias anche per i suoi assistiti

16 dicembre 2017 14:14

Il gioco online: scopriamo come funzionano i casinò nel 2017

16 dicembre 2017 13:49

Picchiava moglie e figli, famiglia tolta a padre violento; arrestato anche uno psicotico

16 dicembre 2017 09:50

Architettura sensoriale da Ad Home e Interni Attaguile

15 dicembre 2017 18:58

Il Gela piazza Acquaviva e Maniscalchi, si profila il clamoroso ritorno di Montalbano

15 dicembre 2017 13:11

La stagione sportiva 2017-2018 tra sorprese e rivelazioni

15 dicembre 2017 12:08

Incendio nella notte ad Albani Roccella, in fiamme una Fiat Panda

15 dicembre 2017 11:32

Dalle canzoni di Rosa Balistreri alle poesie in dialetto, serata d'arte al Circolo Auser

15 dicembre 2017 09:42

Raimondi e Porto al Palazzolo, i rinforzi del Gela arriveranno dalla Serie C a gennaio

14 dicembre 2017 19:20

Granvillano e Caci presto in giunta? Intanto il fronte della sfiducia tocca quota 26

14 dicembre 2017 12:17

Una guida per riscoprire le vie francigene della Sicilia da percorrere a piedi

14 dicembre 2017 11:35

Nascondeva 70 grammi di hashish e marijuana a casa, obbligo di firma per il giovane arrestato

14 dicembre 2017 09:35

Porte scorrevoli al Gela, torna Martello e va via Ciaramella, giallo per Porto: torna al Palazzolo?

13 dicembre 2017 18:02

Amorosia lascia il Comune: "Ho trovato grande collaborazione, spero si risolvano le tante complessità"

13 dicembre 2017 17:33

La Vardera del Gela tra i convocati per il torneo di Viareggio, 5 squalificati in serie D

13 dicembre 2017 13:08

Cinquanta figuranti per il Presepe vivente a Santa Maria di Betlemme

13 dicembre 2017 11:21

Rubava gasolio al compattatore durante il servizio di raccolta: scoperto e licenziato

13 dicembre 2017 10:45

Bando di gara, lavori per la realizzazione del nuovo approdo a terra pipeline progetto Cassiopea

12 dicembre 2017 16:46

Il servizio di refezione scolastica proseguirà fino a Natale, poi la gara

12 dicembre 2017 10:51

Stacco da panca, Pasqualino alza 142,5 kg al Grand prix di Augusta

12 dicembre 2017 09:14

Compensazioni Eni, ecco i progetti da 25 milioni di euro pronti su cui punta la giunta

11 dicembre 2017 13:13

Prevenire il cancro al seno, l'Ados traccia domani un bilancio

11 dicembre 2017 10:49

L'Ecoplast cade ancora, l'Agira porta via i tre punti in una gara nervosa

11 dicembre 2017 10:26

Per il Futsal Macchitella arriva la "decima", cade in casa lo Sporting Soccer

11 dicembre 2017 09:50

Il Gela non sa più vincere, super Brugaletta evita il ko interno con il Gelbison

10 dicembre 2017 13:59

Mendola rilancia le ambizioni del Gela. "Faremo un mercato importante, Ciaramella è il nuovo ds"

10 dicembre 2017 12:13

Alberto Ferro orgoglio di Gela, suo il prestigioso premio Telekom Beethoven Competition

10 dicembre 2017 09:31

L'Adas celebra la 39^ Giornata del Donatore

09 dicembre 2017 17:06

Energie per l'Italia: "Non ci interessano assessorati o sottogoverni, il sindaco si trovi una maggioranza oppure avvieremo la sfiducia"

09 dicembre 2017 16:54

Terranova è carico: "Il Gela ha avuto coraggio ad affidarmi la panchina ma saprò ripagare la fiducia"

09 dicembre 2017 14:29

Trafficanti ma con reddito zero, dovranno pagare le tasse sui soldi guadagnati con la droga

09 dicembre 2017 08:47

Terzo colpo del Gela, dal Palazzolo arriva l'esterno Porto ma l'infermeria è ancora piena

08 dicembre 2017 15:43

Simona Lo Iacono presenta "Il morso"

08 dicembre 2017 12:32

Centro diurno per autismo, le mani sporche di blu non bastano: servono strutture e servizi

08 dicembre 2017 12:14

Tra volontari e storie di solidarietà, la Procivis festeggia 15 anni di attività

07 dicembre 2017 16:10

Le mogli degli operai dell'indotto lanciano un appello: "Pensate anche a chi è rimasto fuori"

07 dicembre 2017 12:35

Intrighi, equivoci e colpi di scena, Jannuzzo e la Caprioglio oggi "Alla faccia vostra"

07 dicembre 2017 10:16

Gemellaggio elettronico grazie all'Erasmus e per 10 docenti "in-formazione mobile"

07 dicembre 2017 08:49

Gela fuori di rigore con l'Igea Virtus. Dal dischetto sbagliano i nuovi arrivi Seckan e Pirrone

06 dicembre 2017 17:59

Terranova debutta sulla panchina del Gela, al Presti c'è l'Igea Virtus per la Coppa Italia

06 dicembre 2017 12:35

La movida di via Rossini va regolamentata, i commercianti chiedono aiuto al Comune

06 dicembre 2017 12:15

Si nascondeva a Pescara a casa di parenti, arrestato l'ultimo componente della banda di ladri

06 dicembre 2017 09:18

Archivio

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