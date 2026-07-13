L'imprenditore gelese Caccamo nella B20 Innovation Task Force delle principali economie mondiali

Per il gelese si tratta della quinta partecipazione.

Gela. Un nuovo importante riconoscimento internazionale per l'imprenditore gelese Gianfranco Caccamo, selezionato come membro della B20 Innovation Task Force in vista del B20 USA 2026, il forum che riunisce il mondo imprenditoriale dei Paesi del G20 per formulare proposte da sottoporre ai leader delle principali economie mondiali.

Per Caccamo si tratta della quinta partecipazione al B20, un traguardo che testimonia il consolidamento del suo ruolo all'interno di uno dei più autorevoli tavoli di confronto economico a livello globale.

L'edizione 2026 assume un valore particolare perché, per la prima volta, il B20 sarà ospitato negli Stati Uniti. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 2.000 leader d'impresa e rappresentanti dei governi del G20, chiamati a confrontarsi su innovazione, commercio, investimenti e sviluppo economico. Tra le aziende che hanno già confermato la propria presenza figurano colossi internazionali come Visa, Mastercard e GE Vernova.

«La prima volta si arriva con l'entusiasmo della scoperta. Alla quinta si arriva con qualcosa di più prezioso: la consapevolezza di ciò che questi spazi sanno generare quando le conversazioni giuste incontrano le persone giuste», ha dichiarato Caccamo, sottolineando come ogni esperienza al B20 abbia arricchito il proprio percorso professionale e umano.

L'imprenditore gelese entrerà a far parte della Innovation Task Force, contribuendo ai lavori dedicati alle strategie per favorire la crescita e la competitività attraverso l'innovazione. L'obiettivo, spiega, è quello di riportare nel territorio idee, relazioni e opportunità maturate durante il confronto con i protagonisti dell'economia mondiale.

Un risultato che porta ancora una volta il nome di Gela in un contesto internazionale di altissimo livello, confermando come competenze e visione possano consentire a imprenditori del territorio di essere protagonisti nei principali tavoli economici globali.