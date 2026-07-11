Una sedia job per consentire a disabili ed anziani di accedere in spiaggia
Donazione dell'associazione Piccoli Passi che grazie all'Aba Cup ogni anno raccoglie fondi per l'acquisto di sedie job. Questa volta nei pressi del Boomerang
Gela. Inclusività di sostanza e non di forma per l’associazione Piccoli Passi, che grazie all’Aba Cup ogni anno riesce a raccogliere fondi per acquistare sedie job per consentire a persone con disabilità di poter accedere in spiaggia ed in acqua. Lo scorso anno la prima sedia è stata donata al club Vela, partner nella realizzazione dell’evento.
La seconda sedia invece è stata donata nei giorni scorsi alla cooperativa Poseidon. Le responsabili dell’associazione Piccoli Passi si è interfacciata direttamente con Luigi Bruscia e verrà messa a disposizione dell’utenza sul litorale di Manfria nei pressi del ristorante Boomerang. Le sedie job sono progettate per il trasporto di disabili, anziani e soggetti autistici.
L’associazione Piccoli passi propone ogni anno una giornata di integrazione tra persone con disabilità e non, utilizzando lo sport come mezzo di inclusione. Gare di diverse discipline e pranzo solidale per finanziare l’acquisto di sedie job. Alessia Aliotta e Marta Puci ogni anno si impegnano a creare eventi per l’acquisto di materiale utile a disposizione di stabilimenti balneari convenzionati che potranno ospitare disabili ed i loro caregiver.