Gela, giovedì si svelano le carte: le condizioni del Sindaco ai nuovi soci

Chiarezza, serietà e visione. Sono questi i principi su cui dovrà fondarsi il percorso avviato dal Sindaco con i potenziali nuovi soci del Gela. Non sono ammesse fughe in avanti.

Gela. E’ il momento di svelare le proprie carte. Giovedì pomeriggio i potenziali nuovi soci si riuniranno a Palazzo di Città. Il Sindaco Terenziano di Stefano ci ha messo la faccia in prima persona. Sta conducendo in prima persona il passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà. Non entrerà nel merito della trattativa e lascerà ai privati decidere il modo ed il quantum, ma sarà garante in termini di impegno e trasparenza della condotta.

Il telefono del primo cittadino ha squillato tante volte in queste settimane, ed anche gli incontri con emissari, rappresentanti e diretti interessati sono stati continui. Il Comune non intende escludere nessuno ed è per questo ha coinvolto tutti gli interessati. Spetterà ad ognuno di loro decidere se partecipare come sponsor o come socio. Gli obiettivi sono chiari: mantenere il titolo di serie D, garantire serenità a fornitori e staff tecnico ed assicurare alla tifoseria una squadra dignitosa. “Nessuna fuga in avanti”, ha ribadito il Sindaco più volte. Faccendieri e improvvisatori sono avvertiti. Il Gela non può essere l’ennesima società da utilizzare in maniera speculativa. Serve un progetto serio ed a media durata.

Di positivo c’è l’interesse di diversi gruppi. Alcuni singoli, altri associati. Adesso però è arrivato il momento della concretezza. La situazione finanziaria è ben nota. Ci sono debiti da saldare entro il mese di giugno ed occorre programmare la futura stagione. Il Sindaco non ha escluso anche una fase di traghettamento temporale, ovvero con l’incarico presidenziale ad una figura esterna rappresentativa. Ma sono valutazioni che dovranno trovare l’assenso degli imprenditori realmente interessati. Chi ha bussato alla porta del Sindaco è oramai ben noto. C’è gente che ha già fatto calcio (con alterne fortune), chi è stato solo main sponsor, altri semplici ma preziosi sponsor. Non ci saranno preclusioni ma i tifosi si aspettano che giovedì si esca con una proposta unitaria e condivisa che porti in pochi giorni alla cessione delle quote da parte dell’attuale proprietà a quella nuova. Il Sindaco ha chiaramente detto che non andrà oltre questo percorso. Non saranno ammessi passi indietro da parte di nessuno. Chiarezza, serietà e visione sono i principi su cui si fonda il percorso per assicurare un futuro al club biancazzurro. Il delfino nuoterà ancora?