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Il difensore Argentati torna al Gela, è già in ritiro con la squadra

Dopo la breve esperienza a Brusaporto il giovane difensore torna con entusiasmo in biancazzurro. Fatta per Rozzi, si tratta per Baglione.

A cura di Fabrizio Parisi Fabrizio Parisi
17 agosto 2026 17:38
Il difensore Argentati torna al Gela, è già in ritiro con la squadra - Foto di Davide Gerbino
Foto di Davide Gerbino
Sport
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Gela. Tutto fatto per il ritorno di Cristian Argentati al Gela. Il classe 2006 di Caltanissetta è stato protagonista di una stagione positiva in biancazzurro. Dopo l’esperienza in Eccellenza in Serie D ha mostrato carattere e costanza, ma soprattutto attaccamento ai colori. Dopo quanto successo in estate aveva accettato la corte del Brusaporto. Una avventura iniziata e finita nel giro di poche settimane. Il difensore ha dato disponibilità al suo ritorno e da oggi è atteso in ritiro. Dovrà giocarsi il posto probabilmente con Colace (per l’età) e con Nardo (per il ruolo). Di sicuro un elemento affidabile.

Dato per certo il tesseramento di Antonio Rozzi (manca solo l’ufficialità), si tratta ancora con Sandro Baglione. Oggi la ripresa degli allenamenti. Prima del debutto in Coppa Italia a Licata il test giovedì prossimo a Mazzarrone.

La squadra intanto parteciperà al sit in per la difesa dell’ospedale Vittorio Emanuele mercoledi prossimo alle 18, poi l’incontro con i tifosi ed i giornalisti al Tanguera.

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