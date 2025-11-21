Febbre Gela-Nissa, già venduti 900 biglietti, si va verso il Presti sold out

Il derby richiama attenzione malgrado il divieto imposto ai tifosi ospiti. Misiti recupera tre giocatori. Sarà sfida Diaz-Mbakogu, ma anche il ritorno di Sarao, Maltese e Bollino da ex.

Gela. Non è una gara come le altre, seppur non deciderà nulla, né per il Gela nèper la Nissa. Eppure la vigilia è stata di grande attesa e trepidazione. Lo dimostra la prevendita del match: quasi 900 biglietti polverizzati (oltre la metà in curva Boscaglia) fino ad oggi pomeriggio dimostra che l’interesse c’è.

Ha funzionato la promo per gli studenti, con biglietti a 3 euro. Oggi si prevede un alto afflusso per l’acquisto dei biglietti in prevendita. La società si è riservata due partite, una delle quali quella di domenica, in programma alle 17.00.

Confermato il divieto per la tifoseria ospite dopo l’ultimo confronto in Questura. Peccato perché sarebbe stato ancor più spettacolare vedere le due tifoserie lanciarsi sfottò e cori contro, ma questa è una condizione cui i club e le tifoserie si stanno abituando, visto che basta poco per vietare le trasferte.

Sul piano tecnico non ci sono particolari misteri da svelare. Peppe Misiti recupera Giuliano, Aperi e Petta, che sta lavorando con il resto del gruppo. Rispetto a Paternò pochi cambi previsti: probabile ballottaggio Giuliano-Petta e Panzera-Argentati. Bollino torna in gruppo e potrebbe giocare uno spezzone di partita. Gara speciale per quattro giocatori. Nel Gela due ex recenti, Bollino e Maltese, oltre ad Argentati, originario di Caltanissetta. Nella Nissa c’è l’ex capitano Sarao che ha lasciato due settimane fa e si ripresenta come avversario al Presti. Una sfida nella sfida. Da una parte il ritrovato Diaz, con De Felice, Terranova e Sarao che si giocano la seconda maglia, dall’altra Mbakogu supportato da Gigante e Tuccio.

Gela attivo sul mercato. Vicini un centrocampista ed un attaccante, probabile tesseramento per la settimana prossima.

Designata la terna arbitrale, tutta ligure. La gara sarà diretta da Federico Tassano di Chiavari, assistenti Davide Salinelli di Genova e Simone Colella di Imperia.