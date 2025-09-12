Il Gela non si ferma mai, stasera in piazza si annuncia un doppio colpo?

In piazza Umberto stasera la presentazione del club biancazzurro ai tifosi. Il difensore Petta ed un attaccante nuovi arrivi? Attesa per il primo derby siciliano con il Ragusa.

Gela. Il mercato non finisce mai. E nel Gela le porte sono sempre in movimento. Se da un lato sembra oramai chiuso in cassaforte il tesseramento del centrale Andrea Petta, che verrà presentato questa sera in piazza Umberto, a sorpresa circola anche l’arrivo di un attaccante. Un altro elemento che arricchisce la rosa di Gaspare Cacciola, già competitiva. Se entra Andrea Petta diventa chiaro che cinque centrali sono troppi. Ed allora uno è destinato ad uscire. Gli indizi portano allo spagnolo Pedro Martinez, che secondo rumors non è convinto di disputare un torneo da non protagonista. Benassi e Sbuttoni, e lo stesso Giuliano, sembrano davanti nelle gerarchie e seppur abbia debuttato domenica a Torre Annunziata potrebbe decidere di lasciare subito il gruppo.

Stasera, quando la squadra verrà presentata in un bagno di folla alla città (ore 20,30), se ne capirà di più. A proposito di Benassi, l’infortunio non sembra destare preoccupazione. Anche se Cacciola con Sbuttoni e Giuliano sembra poter dormire sonni tranquilli. Da valutare le condizioni di Tuccio, che non ha ancora esordito in biancazzurro.

Intanto l’Aia ha diramato le convocazioni per Gela-Ragusa. A dirigerla sarà Alessandro Gervasi di Cosenza, collaborato da Giuseppe Trefiletti di Acireale e Francesco Quattrotto di Messina.