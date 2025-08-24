Gela, prima amarezza, fuori dalla Coppa Italia: il Favara vince 1-0

Cacciola perde anche Benassi e Bollino per problemi muscolari. Segna Piazza nel primo tempo. La reazione è nel palo di Aperi nella ripresa.

Gela. Subito fuori dalla Coppa Italia il Gela nei preliminari disputati al Bruccoleri di Favara. I gialloblù dell’ex Pietro Infantino (Dario Di Dio secondo) vincono 1-0 grazie al gol di Piazza al 25’ del primo tempo. Il Gela sfiora 2-3 volte il pari ma non sfonda la porta favarese e perde due giocatori importanti. Nel primo tempo fuori per infortuni muscolari Benassi e Bollino.

Il Gela inizia con Minuss tra i pali, Panzera e Marino esterni, Sbuttoni e Benassi centrali, Cangemi e Giacomarro accanto a Maltese nei tre di centrocampo, Bollino, Sartore e Aperi tridente offensivo. I gialloblu’ di casa sembrano più fluidi nella manovra iniziale. Gara equilibrata ma al 20' esce Benassi per un problema muscolare con Giuliano che lo sostituisce. Il Favara appare più lucido sulle gambe e va due volte vicino al gol con Minuss decisivo su Piazza. Al 27' proprio Piazza la sblocca con un destro imprendibile sulla punizione pennellata dall'ex Kosovan. La reazione del Gela e' nella conclusione di Aperi al 34'. Biancazzurri sfortunati. Al 44' si fa male anche Bollino. Al suo posto Gigante.

Nella ripresa meglio il Gela, che coglie anche il palo con Aperi di testa ma finisce 1-0 ed i biancazzurri devono ingoiare la prima delusione stagionale. Fuori dalla Coppa e con il pensiero rivolto a Bollino e Benassi infortunati, che si aggiungono a Sarao e Tuccio, già fuori dalla contesa per motivi diversi. Il Gela tornerà in campo il 7 settembre nel debutto di campionato contro il Savoia, altra gara a porte chiuse come quella di oggi.