Il Gela si fa sorprendere dall'Igea Virtus, non basta Mbagoku
Seconda sconfitta consecutiva per il Gela
Gela. Secondo ko consecutivo per il Gela, che gioca un primo tempo bruttisimo ed una ripresa tutto cuore. Primo tempo orribile per il Gela, che gioca la sua peggiore partita stagionale. Il 3-5-2 di Marra mette in difficoltà i biancazzurri di Cacciola che non trovano mai la via della rete. Al contrario gli uomini di Marra arrivano primi sul pallone e con pochi passaggi si trovano quasi sempre davanti a Minuss. Nella ripresa gli innesti di Mbagoku, Bollino e Gigante vivacizzano i biancazzurri che vanno vicino alla rimonta. La traversa ed un rigore negato al 97’ non permettono il pari.
Primo tempo
4’ sul cross teso dalla sinistra Sbuttoni rischia l’autogol, Minuss è due volte prodigioso anche sul tap in di Samake.
14’ L’Igea sfonda sulla sinistra, Cicirello colpisce il palo e da due passi Samake deve solo spingere in rete per l’1-0 giallorosso.
34’ Cardinale ci prova da lontano, fuori.
36’ Sartore su punizione prova la conclusione a giro di poco fuori.
44’ GOL DELL’IGEA. Gli ospiti raddoppiano con una incornata di Maltese sull’angolo teso battuto dalla sinistra.
Secondo tempo
8’ st Bollino per Cangemi
10’ st Gela che appare più reattivo e Igea che spezza il gioco con eccessive perdite di tempo.
16’ Ci prova Sartore, para Barone.
18’ st Gigante per Aperi
20’ st Maltese si incunea in area tra tre avversari ma viene murato in angolo.
26’ st Cacciola si gioca la carta Mbagoku e Giuliano per Sartore e Petta.
32’ GOOOLL GELA. Mbakogu segna 6 minuti dopo il suo ingresso con una conclusione a giro con il portiere fuori dai pali.
38’ Gigante di testa sull’angolo di Maltese alto.
40’ Ci prova Bollino, su punizione, Barone in angolo.
45’ Traversa di Bollino
53’ Il Gela reclama un calcio di rigore per una vistosa trattenuta.
GELA-IGEA VIRTUS 1-2
Gela: Minuss, Panzera, Petta (26’ st Giuliano), Maltese, Aperi (18’ st Gigante), Sbuttoni, Cangemi (8’ st Bollino), Giacomarro, Sartore (26’ st Mbagoku), Marino 42’ st Cosmano), Sarao. A disp: Colace, Argentati, Ferrigno, Siino. All: Cacciola
IGEA VIRTUS: Barone, Mirashi (27’ st Bisogno), Maltese, Maddaloni, Cess, Squillace, Cardinale, Calafiore, Cardinale (22’ st Se Souza), Balsano, Samake, Cicirello. A disp: De Falco, Di Mino, Lomolino, Della Guardia, Ferrara, Di Paola, Pagano. All.: Marra.
Arbitro: Collier di Gallarate.
Reti: 14’ pt Samake, 44’ pt Maltese, 32’ st Mbagoku.
Note: Ammoniti Mirashi, Giacomarro, Sarao, Aperi, Ciss, Calafiore, S. Maltese, Barone.