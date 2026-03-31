Giovanni Comes, il talento che stupisce a 11 anni conquista il terzo titolo mondiale di karate

La competizione si è svolta a Ta’ Qali, ad Attard, presso il centro MFCC di Malta, dal 25 al 29 marzo, riunendo oltre 1500 atleti provenienti da ogni parte del pianeta.

Gela. Un nome che ormai non è più una promessa, ma una solida realtà dello sport giovanile internazionale. Giovanni Comes, appena 11 anni, ha scritto un’altra pagina straordinaria della sua giovane carriera conquistando il suo terzo titolo mondiale al Campionato del Mondo 2026 di karate.

La competizione si è svolta a Ta’ Qali, ad Attard, presso il centro MFCC di Malta, dal 25 al 29 marzo, riunendo oltre 1500 atleti provenienti da ogni parte del pianeta: Brasile, Stati Uniti, India, Africa, Inghilterra, Sri Lanka, Romania, Francia, Polonia e molte altre nazioni. Un contesto altamente competitivo, dove il giovane atleta italiano ha saputo distinguersi con determinazione, tecnica e maturità fuori dal comune per la sua età.

Giovanni ha affrontato 50 atleti ed ogni gara con lucidità e sicurezza, dimostrando una crescita costante e una capacità di gestione della pressione tipica dei grandi campioni. Il risultato finale è stato l’ennesimo trionfo internazionale, che conferma il suo nome tra i più interessanti del panorama mondiale.

Il 2025 era già stato un anno eccezionale: titoli regionali e italiani, due Campionati Europei del Mediterraneo, un Europeo assoluto, due titoli mondiali e un’International Cup. Un palmarès impressionante che rende ancora più significativo questo nuovo successo.

Alla base di questo percorso c’è un lavoro quotidiano fatto di sacrifici e disciplina, sotto la guida del maestro Arcangelo Romano, figura chiave nella crescita sportiva e personale del giovane campione.