Il cuore dei tifosi del Gela, raccolta fondi per sostenere il club: "tiferemo insieme"

Le porte chiuse non fermano i tifosi che vedranno la partita in un bar vicino lo stadio. Raccolta fondi spontanea. I dirigenti del Gela non entraranno allo stadio per protesta.

La decisione del Prefetto di Caltanissetta, confermato anche dal Tar Palermo, ha fatto scattare la solidarietà dei tifosi.

Per dare un segnale di affetto nei confronti dei giocatori e della società gli ultrà hanno deciso di vedere insieme la partita davanti ad un locale di via Venezia (quello dove tradizionalmente si ritrovano quasi tutti i giorni) ed avviare una raccolta fondi spontanea che sarà devoluta alla società. “Per il nostro Gela calcio il mancato incasso è un danno – dicono i tifosi – e siccome vogliamo dimostrare quanto amiamo i nostri colori invitiamo chiunque a sostenere questa nostra iniziativa. Che sia un euro o qualsiasi altra cifra poco cambia. E’ un segnale d’affetto che vogliamo lanciare. Noi vedremo la partita insieme per sostenere idealmente i nostri giocatori contro la Gelbison”.

L’iniziativa ha quasi commosso il presidente Toti Vittoria, informato della cosa. La dirigenza ha deciso, in segno di civile protesta, di non assistere domani alla partita, ma di rimanere “insieme alla propria gente”. Domani si giocano alle 15 due partite. Una in campo e l’altra all’esterno con un unico obiettivo: vincere e festeggiare. Malgrado tutto.