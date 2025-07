Il Gela riaccoglie due suoi talenti, ecco Ferrigno e Tuccio

Il giovane centrocampista e l'attaccante vestiranno il biancazzurro dando un tocco di gelesita' alla squadra di Cacciola.

Gela. In un mercato assolutamente positivo e sorprendente il Gela mantiene la promessa e dà un tocco di "gelesita' "al suo organico. Pronti a vestire il biancazzurro due prodotti del vivaio locale ovvero il centrocampista Flavio Ferrigno e l'attaccante esterno Vincenzo Tuccio. Due ragazzi cresciuti nel settore giovanile locale e che lo scorso anno hanno vissuto una stagione poco fortunata all'Akragas. Davanti alla richiesta del presidente Toti Vittoria e del ds Aurelio Lo Bianco hanno risposto positivamente. Manca solo l'ufficialità ma l accordo c'è già. Un tentativo era stato fatto pure per Mareia Retucci che ha preferito lo Sciacca e l'eccellenza, lui che fino allo scorso anno preferiva la serie D.

Confermato anche il centrocampista Amedeo Vincenzi, autore di una stagione da incorniciare con le sue dieci reti e diversi assist.

Scelta la sede del ritiro a Zafferana Etnea alle pendici dell'Etna. Sta nascendo un Gela che proverà a fare divertire i suoi tifosi. In silenzio senza clamore ma con tanto lavoro e competenza.