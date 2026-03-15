Anche il Dg Umberto Cuvato lascia il Gela

I rumors andavano avanti da settiman stasera la ufficialità.

Gela. Umberto Cuvato lascia il Gela. La decisione era stata già presa da una settimana ma ufficializzata stasera. Formalmente per motivi personali e di lavoro ma la realtà sembra essere un'altra.

"Oggi mi trovo a prendere una decisione sofferta ma inevitabile: rassegno le mie dimissioni da direttore generale del Gela Calcio.

Dopo un’attenta riflessione, ho preso la difficile decisione di lasciare il mio ruolo. Diversi motivi di lavoro e impegni personali mi impediscono di dedicarmi al mio ruolo come vorrei.

Sono stati mesi intensi, vissuti con passione e senso di responsabilità. Ho dato tutto me stesso per questi colori e per questa società, insieme a persone straordinarie che porterò sempre con me, un gruppo di uomini seri che sono scesi in campo sempre per svolgere bene il proprio lavoro con professionalità.

L’amore per il Gela non cambierà mai. Continuerò a sostenere questi colori da tifoso, con lo stesso orgoglio di sempre.

Ringrazio la società, lo staff, i calciatori e tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto ricevuti".