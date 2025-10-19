Ore di rifessione in casa Gela, Cacciola a rischio esonero

La quarta sconfitta consecutiva ha fatto scattare la protesta, molto contenuta, dei tifosi biancazzurri. Il tecnico rischia ora di essere esonerato.

Gela. Sono ore concitate in casa Gela. La dirigenza sta seriamente riflettendo. Il futuro di Gaspare Cacciola sembra segnato. Pur con tutta la benevolenza possibile l’ultimo jolly è stato giocato e sprecato. Quattro sconfitte consecutive sono dure da accettare e non solo per la classifica e per il risultati ma per il non gioco espresso. Irriconoscibile il Gela di oggi sconfitto da un ordinato e lucido Athletic Palermo. I biancazzurri sono riusciti a fare peggio di Nuova Igea Virtus ed Acireale disputando una partita impalpabile, inconcludente e confusa. Ed è mancata anche l’anima, non solo il gioco. I giocatori, che le prime quattro partite sono stati ammirati, sembrano non rispondere più a nessuno stimolo esterno. Un solo dato descrive la gara di oggi: non ricordiamo una sola parata del portiere ospite, che ha rischiato di capitolare solo sul palo quasi casuale di Cangemi e sul colpo di testa clamorosamente sbagliato da Aperi. Poi zero assoluto, se non l’incursione di Mbakogu che ha messo Giuliano nella possibilità di andare a rete.

Sia chiaro già adesso. Cacciola ha le sue colpe ma anche i giocatori non sono esenti da responsabilità. Alcuni di loro hanno avuto una involuzione impressionante e se devono essere Petta e Sbuttoni a inventare qualcosa allora il Gela è messo davvero male. Il tecnico catanese rischia seriamente l’esonero. E’ l’unico modo per spezzare una inerzia negativa che sta impressionando i tifosi e la dirigenza. In tribuna oggi c’erano diversi allenatori, tra cui Salvatore Utro ed il suo procuratore, visto colloquiare a fine partita anche con alcuni dirigenti del Gela. Ma se esonero sarà si aprirà un ventaglio di nomi. Già stasera i telefoni di diversi dirigenti del Gela hanno iniziato a squillare con proposte più o meno attendibili. Il presidente Vittoria, il ds Lo Bianco ed i collaboratori più stretti hanno parlato a lungo in campo dopo la partita, senza mai entrare negli spogliatoi. Cacciola è andato via prima. Le prossime ore saranno decisive. Il Gela cambierà guida tecnica? Tutte le strade portano a questa ipotesi.