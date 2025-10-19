Quotidiano di Gela

Ore di rifessione in casa Gela, Cacciola a rischio esonero

La quarta sconfitta consecutiva ha fatto scattare la protesta, molto contenuta, dei tifosi biancazzurri. Il tecnico rischia ora di essere esonerato.

19 ottobre 2025 21:57
Sport
Calcio
Gela. Sono ore concitate in casa Gela. La dirigenza sta seriamente riflettendo. Il futuro di Gaspare Cacciola sembra segnato. Pur con tutta la benevolenza possibile l’ultimo jolly è stato giocato e sprecato. Quattro sconfitte consecutive sono dure da accettare e non solo per la classifica e per il risultati ma per il non gioco espresso. Irriconoscibile il Gela di oggi sconfitto da un ordinato e lucido Athletic Palermo. I biancazzurri sono riusciti a fare peggio di Nuova Igea Virtus ed Acireale disputando una partita impalpabile, inconcludente e confusa. Ed è mancata anche l’anima, non solo il gioco. I giocatori, che le prime quattro partite sono stati ammirati, sembrano non rispondere più a nessuno stimolo esterno. Un solo dato descrive la gara di oggi: non ricordiamo una sola parata del portiere ospite, che ha rischiato di capitolare solo sul palo quasi casuale di Cangemi e sul colpo di testa clamorosamente sbagliato da Aperi. Poi zero assoluto, se non l’incursione di Mbakogu che ha messo Giuliano nella possibilità di andare a rete.

Sia chiaro già adesso. Cacciola ha le sue colpe ma anche i giocatori non sono esenti da responsabilità. Alcuni di loro hanno avuto una involuzione impressionante e se devono essere Petta e Sbuttoni a inventare qualcosa allora il Gela è messo davvero male. Il tecnico catanese rischia seriamente l’esonero. E’ l’unico modo per spezzare una inerzia negativa che sta impressionando i tifosi e la dirigenza. In tribuna oggi c’erano diversi allenatori, tra cui Salvatore Utro ed il suo procuratore, visto colloquiare a fine partita anche con alcuni dirigenti del Gela. Ma se esonero sarà si aprirà un ventaglio di nomi. Già stasera i telefoni di diversi dirigenti del Gela hanno iniziato a squillare con proposte più o meno attendibili. Il presidente Vittoria, il ds Lo Bianco ed i collaboratori più stretti hanno parlato a lungo in campo dopo la partita, senza mai entrare negli spogliatoi. Cacciola è andato via prima. Le prossime ore saranno decisive. Il Gela cambierà guida tecnica? Tutte le strade portano a questa ipotesi.

