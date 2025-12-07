Gela a valanga sul Favara, doppio Cangemi, Aperi e Marino per il 4-1 finale

La squadra di Miisiti non lascia scampo ai gialloblù, sotto già dopo sedici minuti grazie a Cangemi, che raddoppia nella ripresa. Gela ora settimo in classifica.

Gela. E’ un Gela che non conosce mezzi termini, vince o perde. La Castrum Favara deve arrendersi alla miglior caratura tecnica dei biancazzurri, che hanno dominato il match. Il risultato non è mai stato messo in discussione malgrado il gol di Tripicchio avesse illuso i gialloblù ospiti. Aperi e Marino hanno rimesso distanza tra le due squadre. Misiti non cambia formazione rispetto a Reggio Calabria. Unica novità il rientro tra gli undici di Tuccio, con Aperi che parte in panchina. Diverse assenze nel Favara.

La cronaca.

45’ GOL DEL GELA. Ancora Maltese protagonista, suo l’assist sul primo palo per l’inserimento di Marino.

32’ GOL DEL GELA. Cross dalla destra di Argentati, sul primo palo Aperi insacca sul primo palo.

29’ st Petta per Gigante.

23’ Entra Teijo per Cangemi.

22’ GOL DEL FAVARA. Tripicchio sfrutta un assist dalla sinistra e batte Minuss che era riuscito ancora una volta a ribattere.

20’ Fuori Piazza, dentro Sacco.

17’ dentro Bollino per uno stanco Tuccio.

16’ st dentro Aperi per Mbakogu.

14’ GOL DEL GELA. Ancora Cangemi, appostato sul secondo palo, insacca sull’angolo di Maltese.

7’ Girata spettacolare ma improduttiva per Gigante, che strappa applausi.

5’ Gigante per Maltese, palla sul destro, non il piede migliore e tiro alto.

Secondo tempo

44’ Mbakogu sfugge al suo diretto avversario ma il tiro cross è arretrato.

42’ Anche Maltese tenta fortuna da lontano: Lauritano controlla che la sfera finisca fuori.

38’ Ci prova Tuccio dai 20 metri, palla deviata.

29’ Doppia parata miracolosa di Minuss, prima su Piazza e poi sul tap in vincente di Gueye.

28’ Sbuttoni di testa costringe Lauritano a terra.

16’ GOL DEL GELA. Giganta serve a Cangemi la conclusione a rimorchio su cui nulla può Lauritano.

8’ Affondo di Gigante che rientra con il destro e impegna Lauritano in un intervento non facile.

Primo tempo:

Gela- Castrum Favara 4-1

Gela: Minuss, Argentati (36’ st Martinenko), Giuliano, Sbuttoni, Marino, Cangemi (23’ st Teijo), Giacomarro, Maltese, Tuccio (17’ st Bollino), Mbakogu (16’ st Aperi), Gigante (29’ st Petta). A disp: Colace, F. Ferrigno, Vincenzi, Siino. All.: Misiti.

Castrum Favara: Lauritano, Ferrante, De Min, Vaccaro, Lo Duca, Nzila, Schembari, Orofino (11’ st Limblici), Saito (1’ st Tripicchio), Gueye, Piazza (20’ st Sacco). A disp.Gerlero, Polifemo, Cannavacciuolo, Sorce, Castelli, Sacco, Franciamone. All.: Terranova.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato.

Reti: 16’pt e 14’ st Cangemi, 23’ st Tripicchio, 32’ st Aperi, 45’ st Marino.

Note: ammoniti Giacomarro, Bollino.