Sprofondo Gela, quarto ko di fila con l'Athletic Palermo

Altra prestazione inguardabile per i giocatori di Cacciola che perdono grazie ad un gol di Bonfiglio su punizione. Fischi a fine partita.

Gela. Notte fonda per il Gela, che perde la quarta partita consecutiva e si inguaia in classifica. Irriconoscibile la squadra di Cacciola, che perde anche la faccia. Zero in tutto. Agli ospiti basta giocare ordinati per portare via i tre punti.

Primo tempo equilibrato. Inizia meglio l’Athletic Palermo che appare più ordinato e meno frenetico. Cacciola cambia poco rispetto ad Acireale. Bollino e Aperi in avanti affiancano Sarao mentre a centrocampo Cangemi e Maltese giocano più avanti rispetto a Ferrigno. Dietro rientra Sbuttoni con Benassi e Petta in panca, Giuliano e Panzera agiscono esterni.

Primi 25 di marca nerorosa ma l’azione più clamorosa capita sulla testa di Aperi che non sfrutta tempo e spazio per battere Greliak. Si fa male Bollino e Cacciola butta nella mischia Sartore.

La cronaca

16’ Ci prova Maurino ma Minuss dice di no.

17’ Ancora Maurino in diagonale ma la difesa del Gela si salva in angolo.

23’ La pressione dell’Athletic aumenta e sullo scarico di Bonfiglio per Mazzotta ancora Minuss in angolo.

28’ Proteste biancazzurre per l’ammonizione di Rampulla su Aperi lanciato a rete. Niente rosso.

43’ Si fa male Bollino, dentro Sartore.

Secondo tempo.

2’ Spunto di Sartore per la testa di Sarao, para Greliak.

6’ Occasione Athletic Palermo ma sul colpo di testa di Bova Minuss è reattivo.

8’ Cacciola si gioca la carta Mbakogu per Aperi.

11’ GOL Athletic. Bonfiglio segna su punizione.

18’ Mbakogu subito in mostra per Giuliano due volte murato.

22’ dentro anche Tuccio oltre che Martinenko, Gela con quattro attaccanti.

30’ Athletic in dieci, espulso Bustos per gioco violento e il tecnico Ferraro per proteste.

44’ Flipper in area e Cangemi colpisce il palo.

57’ Finisce 0-1

Gela-Athletic Palermo 0-1

Gela: Minuss, Giuliano (22’ st Tuccio), Sbuttoni, Benassi (1’ st Petta), Panzera, Ferrigno (17’ st Martineko), Maltese, Cangemi, Aperi (8’ st Mbakogu), Bollino (44′ pt Sartore), Sarao. A disposizione: Colace, Vincenzi, Gigante, Marino. Allenatore: Gaspare Cacciola.

Athletic Palermo: Greliak, Rampulla, Mazzotta, Sanchez, Vesprini, Maurino (14’ st Anzelmo), Bova (42’ st Bongiovanni), Lores Varela, Bonfiglio (25’ st Bustos), Micoli, Zalazar (20’ st Faccetti). A disposizione: Bitzinis, Palumbo, Concialdi, Torres, Matera. Allenatore: Emanuele Ferraro.

Marcatori: 11’ st Bonfiglio

Ammoniti: 16′ pt Maurino, 29′ pt Rampulla, 33′ pt Benassi, 35’ st Sbuttoni, 40’ st Maltese. Espulso 30’ st Bustos per gioco violento e l’allenatore Ferraro.