Prima uscita del Gela tra entusiasmo e curiosità, Lo Bianco: divertiremo in Serie D

Il Gela torna a correre al Presti. Tutti i nuovi in campo ed i riconfermati Gigante, Colace, Vincenzi e Giuliano. Il ds: non obbligati a vincere ma vogliamo continuare a stupire.

Gela. Tanto sudore, i primi calci, i primi gol, sorrisi e voglia di mettersi in mostra. Il Gela torna a correre. Lo fa sul prato del Presti, davanti ad un centinaio di tifosi incuriositi soprattutto dai volti nuovi. A bordo campo il presidente Toti Vittoria, il ds Lo Bianco ed il dg Bonaffini scrutano i calciatori. Ci sono quasi tutti. Gli otto nuovi colpi: Aperi, Benassi, Maltese, Bollino, Tuccio, Cangemi, Giacomarro e soprattutto quel Sarao che ha strappato i primi applausi ad ogni giocata. E poi i riconfermati: Colace, Vincenzi, Giuliano, Gigante. C’erano anche due dei protagonisti della cavalcata per la serie D, Cocimano e Savasta. Sono legati da un biennale ma difficilmente rimarranno. Hanno mercato in Eccellenza e nella nuova squadra sarebbero chiusi da altri compagni. Tanti under, anche in prova, altri in arrivo.

Il direttore sportivo Aurelio Lo Bianco è orgoglioso del gruppo che si sta creando. L’unico obiettivo mancato è stato Russotto, andato all’Acireale.

Il Gela è una matricola ma per il direttore sportivo palermitano definirla tale è follia, perché il blasone conta eccome. Sorridente Gaspare Cacciola, che punta molto sulla conoscenza dei calciatori, molti dei quali hanno già giocato assieme.

Il pre ritiro si chiuderà il 31 luglio, poi dal primo agosto tutti a Linguaglossa. Programmate già diverse amichevoli. La prima con l’Atletico Catania il 6 agosto, poi altre ancora.