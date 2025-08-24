Nozze di diamante per i coniugi Comandatore

Un traguardo d'amore non facile da raggiungere.

Un prestiogoso anniversario per la famiglia COmandartore. Arrivare a 60 anni di nozze non è semplice ma con gioia figli, nipoti e pronipote hanno potuto celebrare e festeggiare questo traguardo. A tagliare questo ulteriore traguardo Angelo Comandatore e Giuseppa Corfù, rispettivamente 79 e 77 anni. Hanno 3 figli, 7 nipoti e 1 una pronipote. Ai coniugi le congratulazioni del Quotidiano di Gela.