B2 volley, l'Ecorigen Gela parte col botto: 3-0 al San Lucido

Il sestetto di Gianpietro Rigano si impone sul parquet delle calabresi con un netto 3-0 all'esordio di campionato. Gara mai in discussione.

Fabrizio Parisi
11 ottobre 2025 19:39
Sport
Pallavolo
Gela. Successo netto e importante per la Ecorigen Nuova Città di Gela all'esordio nel torneo di B2 femminile di pallavolo. Al Pala Don Puglisi di San Lucido, provincia di Cosenza, arriva un 3-0 che non ammette repliche. Lo testimoniano anche i parziali: 25-20 25-14 25 – 17.

Equilibrio solo nel primo set, quando le calabresi del Yes We Call sono riuscite ad andare avanti di 2 punti ma le ragazze di Rigano hanno aumentato ritmo e velocità di esecuzione nelle giocate e non c'è stata più storia.Esordio in casa domenica 19 ottobre contro la Todo Sport Vibo Valentia.

Questo il sestetto iniziale schierato:

  1. Gea Penelope Curti

  2. Claudia Di Lorenzo

  3. Cristina Riferi

  4. Doriana Lo Iacono

  5. Giulia De Luca (L)

  6. Elide Bontorno

  7. Valeria La Mattina

Coach: Gianpietro Rigano

