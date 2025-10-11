B2 volley, l'Ecorigen Gela parte col botto: 3-0 al San Lucido

Il sestetto di Gianpietro Rigano si impone sul parquet delle calabresi con un netto 3-0 all'esordio di campionato. Gara mai in discussione.

Gela. Successo netto e importante per la Ecorigen Nuova Città di Gela all'esordio nel torneo di B2 femminile di pallavolo. Al Pala Don Puglisi di San Lucido, provincia di Cosenza, arriva un 3-0 che non ammette repliche. Lo testimoniano anche i parziali: 25-20 25-14 25 – 17.

Equilibrio solo nel primo set, quando le calabresi del Yes We Call sono riuscite ad andare avanti di 2 punti ma le ragazze di Rigano hanno aumentato ritmo e velocità di esecuzione nelle giocate e non c'è stata più storia.Esordio in casa domenica 19 ottobre contro la Todo Sport Vibo Valentia.

Questo il sestetto iniziale schierato:

Gea Penelope Curti Claudia Di Lorenzo Cristina Riferi Doriana Lo Iacono Giulia De Luca (L) Elide Bontorno Valeria La Mattina

Coach: Gianpietro Rigano