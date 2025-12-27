Raccolta rifiuti, dati differenziata in crescita: modifiche contrattuali ancora da concretizzare

Il gruppo operativo attivato in Comune, la polizia municipale e gli operatori di Impianti, conducono verifiche nei quartieri e l'incremento dei dati si lega anche a questo tipo di monitoraggio

Gela. Cresce, seppur la soglia del 65 per cento non sia ancora raggiunta, la percentuale di raccolta differenziata in città. L'incremento, sulla base dei dati forniti da Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti in città, è di poco più di un punto percentuale. Si passa dal 62,16 per cento, registrato a ottobre, al 63,34 per cento, per quanto riguarda novembre (è l'ultima rilevazione pubblicata). In questi mesi, l'amministrazione comunale ha spinto per rafforzare i controlli sulle fasce di conferimento, concentrando le verifiche sulla frazione indifferenziata, spesso caratterizzata dal deposito di rifiuti di ogni tipo. Il gruppo operativo attivato in Comune, la polizia municipale e gli operatori di Impianti, conducono verifiche nei quartieri e l'incremento dei dati si lega anche a questo tipo di monitoraggio. Intorno al servizio rifiuti, l'amministrazione lavora inoltre a variazioni contrattuali, per cercare di adattare le attività alle esigenze di diverse aree del perimetro urbano e non solo, passando inoltre dalla pulizia e dal decoro. L'assessore Giuseppe Fava ha spesso posto la questione, confrontandosi con il sindaco Terenziano Di Stefano. Non è ancora certo se le modifiche contrattuali verranno materialmente attuate. Da Impianti Srr, tempo addietro, il management fece sapere che non tutte le proposte avanzate da Palazzo di Città potranno trovare concretizzazione. Una conclusione vera e propria, sul tema, non c'è ancora stata.