Altri under di spessore per Cacciola, oggi il test Gela-Giarre

SI rafforza il numero di under con gli arrivi di GIuseppe Cosmano, Mattia Marino e Luca Scarfiello, tutti difensori esterni. Nel pomeriggio nel ritiro di Linguaglossa il terzo test stagionale.

Gela. Il Gela rafforza la batteria dei giocatori under. E’ stato ufficializzato Mattia Marino, terzino sinistro classe 2005, originario di Reggio Emilia. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha vestito le maglie di U15 e U17 Nazionale, prima di approdare al Parma, dove ha disputato il campionato Primavera. Nelle ultime stagioni ha collezionato quasi 60 presenze tra Ravenna – con cui ha vinto i playoff di Serie D – e Ancona, arricchendo il proprio score con 2 gol e 7 assist. Marino è reduce dal ritiro estivo in Serie C con l’Altamura. In biancazzurro anche Luca Scarfiello, altro terzino destro classe 2006. Nato a Torino il 3 luglio, è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’Under 18. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Locri in Serie D, collezionando 28 presenze. Può giocare in entrambe le corsie.

Sabato è stato ufficializzato Giuseppe Cosmano, classe 2007. Il giovane calabrese è cresciuto nei settori giovanili professionistici di Reggina, Ternana e Picerno. Nella scorsa stagione ha esordito in Serie D con la maglia della Vibonese.

Intanto oggi pomeriggio è in programma il terzo allenamento congiunto nel ritiro di Linguaglossa. Il Gela alle 17:30 sfiderà il Giarre, neopromossa in Eccellenza,