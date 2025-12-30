Servizio rifiuti, turni senza modifiche nei giorni delle festività

Nessuna variazione per l'attività di raccolta rifiuti

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e la Impianti Srr informano la cittadinanza che, in occasione delle prossime festività, il calendario della raccolta differenziata porta a porta rimarrà invariato. Il servizio di igiene ambientale sarà regolarmente garantito secondo i consueti giorni e orari, senza alcuna modifica rispetto alla programmazione ordinaria. Si invita pertanto tutta la popolazione a rispettare il calendario abituale di conferimento dei rifiuti, contribuendo così al mantenimento del decoro urbano e della pulizia della città anche durante il periodo festivo. L’amministrazione comunale è la impianti Srr ringraziano i cittadini per la collaborazione e il senso civico dimostrato.