Gela al bivio, la società disposta a cedere: "Pronti a lasciare per il bene del club"

La dirigenza rompe gli indugi: "Pronti a cedere la società a chiunque garantisca il futuro ambizioso del club. In mattinata Vittoria ha incontato il Sindaco e l'assessore allo Sport.

Gela. Tanto tuonò che piovve. Se non è crisi poco ci manca. Dopo tanti rumors, detto e non detto, calciatori in protesta, smentite e tentativi di nascondere i problemi la società ha deciso di ufficializzare i problemi interni. In una nota il club biancazzurro si è dichiarato pronto a farsi da parte. Una decisione già comunicata al Sindaco Di Stefano ed all'assessore allo Sport Di Cristina, garanti di qualsiasi operazione futura.

Questa la nota del club.

"La dirigenza del Gela Calcio desidera informare la città, i tifosi e tutti gli appassionati dei colori biancazzurri di aver avviato una riflessione seria e responsabile sul futuro della società.

Il presidente Vittoria, insieme ai soci, comunica la propria disponibilità a farsi da parte qualora dovessero arrivare proposte concrete e credibili da parte di nuovi soci o imprenditori interessati a contribuire alla crescita del club. L’obiettivo è uno soltanto: garantire al Gela Calcio un futuro sereno, stabile e possibilmente ancora più ambizioso.

Questa posizione nasce esclusivamente dall’amore verso la squadra e dal senso di responsabilità nei confronti della città e della tifoseria. Non si tratta di una dismissione, ma della volontà di aprire la porta a chiunque voglia dare un contributo reale e importante al progetto sportivo del Gela Calcio. La proprietà è anche disponibile, qualora si presentassero le condizioni giuste e interlocutori seri, a valutare la cessione totale del club.

Il Sindaco Terenziano Di Stefano è stato informato della decisione della società, nel segno della massima trasparenza istituzionale.

Allo stesso tempo, la dirigenza intende rassicurare l’ambiente: la squadra non sarà lasciata sola. Fino a quando il club resterà nelle mani dell’attuale proprietà, sarà garantito il massimo impegno per portare avanti la stagione e continuare a tenere alto il nome del Gela Calcio, nel rispetto della sua storia, della città e soprattutto della straordinaria passione della tifoseria biancazzurra.

Il Gela Calcio appartiene alla sua gente. Per questo motivo ogni scelta viene e verrà fatta esclusivamente per il bene della squadra e della città".



